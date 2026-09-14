Врач Карбо назвала неожиданный способ достижения долголетия

Для достижения долголетия и улучшения здоровья достаточно каждый день просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Об этом The Objective рассказала врач Эстела Льядо Карбо, передает «Лента.ру».

Специалист отметила, что подобная привычка является лучшей программой по увеличению продолжительности жизни. Поддержание постоянного графика позволяет эффективно восстановить естественные циркадные ритмы организма. Эксперт уточнила, что это правило необходимо соблюдать даже в выходные дни, поскольку попытки отоспаться сведут все усилия на нет. Для закрепления положительного эффекта доктор также посоветовала проводить на свежем воздухе от десяти до пятнадцати минут сразу после подъема.

Полноценный регулярный сон, ежедневная физическая активность и противовоспалительное питание с чистыми промежутками между приемами пищи имеют самые надежные научные доказательства снижения риска преждевременной смерти. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б.В. Петровского и член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Эксперт подчеркнул важнейшую роль постоянного режима, поскольку регулярность отхода ко сну и пробуждения оказалась даже более сильным предиктором долголетия, чем сама продолжительность отдыха. Вторым базовым фактором ученый назвал ежедневное движение в сочетании с силовыми нагрузками для сохранения мышечного резерва, отметив значительное снижение общей смертности при прохождении около семи тысяч шагов в сутки. Специалист также рекомендовал придерживаться средиземноморского рациона с обилием овощей и рыбы при минимуме ультрапереработанной еды. Для улучшения метаболических показателей необходимо отказаться от непрерывных перекусов и прекратить прием пищи примерно за три часа до ночного отдыха.

Ранее ученые назвали восемь привычек, способных продлить жизнь на 20 лет.