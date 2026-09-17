Врач Исаев объяснил, как меняется мозг при долгом употреблении алкоголя

Длительное и интенсивное употребление алкоголя приводит к необратимым изменениям в работе головного мозга и серьезным когнитивным нарушениям. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук, нарколог Руслан Исаев.

Он отметил, что спиртные напитки оказывают прямое нейротоксическое действие и постепенно разрушают связи между нервными клетками. Магнитно-резонансная томография регулярно фиксирует у зависимых людей уменьшение объема отдельных структур и повреждение белого вещества. Особенно сильно страдают лобные отделы и зоны, отвечающие за память, мотивацию и контроль поведения. Токсичное воздействие алкоголя нарушает работу нейромедиаторных систем и негативно влияет на общее состояние нервной ткани.

На функциональном уровне человеку становится гораздо сложнее концентрироваться, запоминать новую информацию и планировать свои повседневные действия. У пациента существенно снижается способность адекватно оценивать последствия принимаемых решений и контролировать собственные импульсы. Одновременно перестраиваются системы вознаграждения и стресса, из-за чего способность получать удовольствие без спиртного резко падает.

Хроническое злоупотребление также вызывает нарушения питания и острый дефицит тиамина в организме. В тяжелых случаях подобный недостаток витамина B1 провоцирует развитие энцефалопатии Вернике и синдрома Корсакова с выраженными проблемами памяти. Дополнительный удар по нервной системе наносят алкогольное поражение печени, метаболические сбои и системные воспалительные процессы, заключил Исаев.

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