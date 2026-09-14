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Врач Галлямова рассказала, как уменьшить проявления атопического дерматита

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Раннее начало лечения и регулярное использование эмолентов помогают ослабить проявления атопического дерматита, рассказала «Москве 24» врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По словам специалиста, в развитии заболевания важную роль играет наследственная предрасположенность и несовершенство защитного слоя кожи, из-за чего в более глубоких тканях может развиваться иммунное воспаление.

Чаще всего болезнь проявляется ещё в детстве. Среди ранних признаков Галлямова назвала сильный зуд, сухость кожи и губ, а также красные высыпания, особенно в локтевых и подколенных сгибах.

При отсутствии лечения воспаление может усиливаться, а к кожным проявлениям способны присоединиться слезотечение и выраженный насморк. Сам атопический дерматит при этом не заразен.

Основой ухода врач назвала эмоленты, которые увлажняют кожу и помогают восстанавливать её барьер. Также пациентам важно снижать уровень стресса, поскольку он способен усиливать воспаление.
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