Врач Эстивилл предупредил о смертельной опасности нескольких дней без сна

Экстремальное отсутствие сна на протяжении нескольких дней подвергает человека смертельной опасности и может привести к летальному исходу. Об этом El Confidencial рассказал врач Эдуард Эстивилл, передает «Лента.ру».

Специалист подчеркнул, что даже одна ночь недостаточного отдыха вызывает сильную усталость и проблемы с концентрацией внимания. Через два или три дня без полноценного восстановления у людей начинаются эпизоды дезориентации и внезапные перепады настроения. Мышление становится дезорганизованным, а некоторые люди сталкиваются с галлюцинациями и непроизвольным отключением мозга на несколько секунд.

Крайняя нехватка отдыха провоцирует спутанность сознания и серьезные нарушения в работе всех внутренних органов. Доктор также предупредил о потенциальных осложнениях со стороны почек и прогрессирующем снижении функций головного мозга.

Эксперт подтвердил возможность летального исхода при полном отсутствии сна. Подобное экстремальное истощение организма неизбежно разрушает жизненно важные системы и приводит к гибели.

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