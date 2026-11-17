Диабет второго типа стремительно молодеет, а главной причиной массовой заболеваемости подростков и младших школьников стали сладкие напитки. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

По ее словам, ежедневная порция газировки, содержащая 20 граммов сахара, повышает риск развития диабета на 25 процентов, а пакетированного сока на 5 процентов. В стандартной банке колы объемом 0,33 литра содержится около 35–40 граммов сахара, что вдвое превышает суточную норму по новым правилам Всемирной организации здравоохранения.

Врач объяснила, что после такого напитка уровень глюкозы мгновенно взлетает и поджелудочная железа вынуждена синтезировать огромную дозу инсулина. При ежедневных скачках сахара клетки перестают реагировать на гормон, а сама железа работает на износ и истощается. Так начинается преддиабет, а затем и полноценная болезнь.

Энергетики Дианова назвала еще более коварными, поскольку помимо больших доз сахара они содержат кофеин и стимуляторы, которые ускоряют сердцебиение и истощают сердечную мышцу. К наиболее вредным источникам жидкого сахара она отнесла газированные напитки, пакетированные соки, холодный чай, кофейные коктейли, алкогольные миксы с сиропами и сладкий чай.

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