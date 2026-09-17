Врач Царева рассказала, кому противопоказан сон на спине

Пациентам с храпом и синдромом апноэ не рекомендуется спать на спине из-за высокого риска перекрытия дыхательных путей расслабленным языком. Об этом NEWS.ru рассказала врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Специалист пояснила, что подобные проблемы чаще всего возникают у людей с анатомически высоким расположением языка, когда в положении лежа на спине создаются условия для ночных остановок дыхания.

Медик предупредила, что со временем эпизоды апноэ могут начать происходить даже во время отдыха на боку. Для коррекции состояния она посоветовала уточнять у родственников позу с наиболее сильным храпом и старательно избегать ее в ночные часы. При этом окончательный диагноз и программу лечения должен назначать профильный специалист после полноценного обследования.

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