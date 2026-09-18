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Учёные связали ночные всплески гормона со скрытой причиной гипертонии

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Ночные колебания уровня альдостерона могут помочь выявлять первичный альдостеронизм, который стандартный анализ крови способен пропустить, пишет RuNews24 со ссылкой на международное исследование.

Альдостерон регулирует баланс соли и воды в организме, а его концентрация меняется в течение суток. При нарушении уровень гормона может периодически повышаться, а затем возвращаться к значениям ниже диагностического порога, из-за чего разовый анализ не всегда выявляет проблему.

Исследователи наблюдали за 60 добровольцами из Великобритании, Норвегии, Швеции и Греции. Портативное устройство каждые 20 минут фиксировало изменения гормонального фона в течение суток, что позволило обнаружить повторяющиеся ночные всплески альдостерона.

Особенно выраженными они оказались у пациентов, у которых нарушение было связано с одной надпочечниковой железой. После удаления поражённой железы необычные колебания исчезали.

Авторы считают, что в будущем диагностику может дополнить мониторинг уровня гормона в течение суток, однако пока речь идёт о доказательстве концепции и необходимы дальнейшие исследования.
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