Учёные связали ночные всплески гормона со скрытой причиной гипертонии

Ночные колебания уровня альдостерона могут помочь выявлять первичный альдостеронизм, который стандартный анализ крови способен пропустить, пишет RuNews24 со ссылкой на международное исследование.

Альдостерон регулирует баланс соли и воды в организме, а его концентрация меняется в течение суток. При нарушении уровень гормона может периодически повышаться, а затем возвращаться к значениям ниже диагностического порога, из-за чего разовый анализ не всегда выявляет проблему.

Исследователи наблюдали за 60 добровольцами из Великобритании, Норвегии, Швеции и Греции. Портативное устройство каждые 20 минут фиксировало изменения гормонального фона в течение суток, что позволило обнаружить повторяющиеся ночные всплески альдостерона.

Особенно выраженными они оказались у пациентов, у которых нарушение было связано с одной надпочечниковой железой. После удаления поражённой железы необычные колебания исчезали.

Авторы считают, что в будущем диагностику может дополнить мониторинг уровня гормона в течение суток, однако пока речь идёт о доказательстве концепции и необходимы дальнейшие исследования.