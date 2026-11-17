Врач-геронтолог Лесли Кенни предложила простой и абсолютно бесплатный домашний метод оценки биологического возраста. Свои рекомендации специалист озвучила в интервью изданию Daily Mail, материал перевел aif.ru.

Суть методики заключается в том, чтобы сесть на пол и подняться обратно, не опираясь на руки или колени. По мнению медика, успешное выполнение данного действия отражает уровень физической силы, гибкости и координации, что критически важно для сохранения самостоятельности в пожилом возрасте.

В качестве доказательства эффективности метода эксперт сослалась на научное исследование с участием 4,3 тысячи добровольцев в возрасте от 46 до 75 лет.

Система оценки предусматривала максимум десять баллов: по пять за процесс посадки и подъема. Штрафные санкции применялись за опору на конечности (минус один балл) или потерю равновесия (минус полбалла).

«Тех, кто набрал восемь баллов и выше, считали здоровыми, а более низкие показатели свидетельствовали о сердечно-респираторных заболеваниях у людей среднего и пожилого возраста», — пояснила Кенни.

Как подчеркнула медик, участники, получившие от нуля до четырех баллов, сталкивались с шестикратным повышением риска смертности от патологий сердца и сосудов по сравнению с теми, кто достиг максимального результата.

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