Кислота в продуктах может ускорить попадание металлов из красок на керамической посуде в пищу, рассказала терапевт и нефролог Евгения Кружкова в программе «Ваше здоровье!» на Пятом канале.

По словам врача, для приготовления еды лучше не использовать глиняную и керамическую посуду, расписанную цветными красками. Кружкова также обратила внимание на состояние эмалированных кастрюль и сковородок.

«Сколы эмали на сковородках или кастрюлях — это все может быть источником тяжелых металлов», — предупредила Кружкова.

Проректор Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Милушкина отметила, что кислые продукты могут вступать в реакцию и с алюминиевой посудой. В качестве примеров она привела приготовление кислой капусты и блюд с лимонным соком, при котором могут образовываться соединения алюминия и вместе с пищей попадать в организм.

Среди вариантов для повседневного использования гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло назвала стекло, однотонную керамику без рисунков, посуду из анодированного алюминия и посуду с защитным эмалированным покрытием.