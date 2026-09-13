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Стоматолог Ахмурзаев объяснил, какие средства запрещены при зубной боли

andresr / istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Существует немало так называемых народных средств от зубной боли. В эксклюзивном комментарии aif.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, что часть из них бесполезны, а часть и вовсе нельзя использовать из-за их потенциальной опасности.

«От прикладывания сала, как иногда советуют, толку не будет. Еще одно распространенное “средство” — чеснок — может вызвать ожог и стать причиной неприятного запаха изо рта, но избавления от боли не даст», — сказал эксперт.

Стоматолог подчеркнул, что единственным правильным вариантом при зубной боли станут обезболивающие и безотлагательное посещение клиники.
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