Симеонов день. Что можно и что нельзя делать 14 сентября 2026 года

14 сентября 2026 года почитают святого Симеона Столпника, который был архимандритом Антиохийским. Этот день на Руси считался началом нового года, так как тогда приходился на первый день осени. А еще его считают началом бабьего лета — периода теплой и сухой погоды, предваряющей начало осени. День потому получил название Осенины.

О чем вспоминают в Церкви 14 сентября 2026 года. Историческая справка

Симеон родился в Каппадокии в IV веке в простой крестьянской семье. Он был пастухом, и вот как-то в поле, в окружении своего стада, он проходил мимо церкви, где было богослужение. Песнопения так потрясли юношу, что он оставил мирскую жизнь и, не заходя домой, пошел в ближайший монастырь. Там он уже через неделю был принят в братию. А в 18 лет он принял постриг. Он стал самым благочестивым иноком — постоянно молился и строго постился. Такое чрезмерное рвение вызвало опасение у игумена, он просил либо умерить его, либо уйти из обители. Тогда Симеон ушел из монастыря и стал жить на дне высохшего колодца. Однако вскоре за него перед настоятелем вступились ангелы, во сне велев вернуть парня в монастырь. Но Симеон уже вошел во вкус отшельнической жизни, вскоре он ушел жить в пещеру. Он вел очень строгий образ жизни, но особенные ограничения накладывал на себя во время поста. Первые его четыре недели он отказывался от еды и воды, причем две недели из них молился стоя, а две — сидя. Такое удивительное аскетство привело его к умению совершать чудеса и способности к удивительным озарениям. К нему начали приходить просители, прося помочь в их болезнях и печалях. Это отвлекало Симеона от молитв, тогда он сам построил столп высотой в 4 м и поселился на вершине в маленькой келии. Сам патриарх Домнин III приезжал к нему, чтобы помолиться с ним на столпе и причастить подвижника. После чего Симеон стал наращивать столп, доведя его высоту до 45 метров, а вокруг он поставил двойную ограду, не дающую пройти. Он настолько отдалился от мирской жизни, что отказал во встрече даже родной матери. Она умерла, прильнув к ограде, тогда отшельник спустился к ее телу, обнял его и лицо женщины озарила улыбка. Симеон прожил 80 лет, 47 из которых провел на столпе. Его похоронил лично патриарх Мартирий, а около могилы вскоре был образован монастырь.

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Смысл праздника

Человек способен на самые удивительные подвиги во имя Господа.

Традиции богослужения

Проводится служба преподобного Симеона Столпника.

Народные приметы погоды

Теплая погода в этот день обещает мягкую зиму.

Гуси потянулись на юг — зима наступит рано.

Мухи кусаются, к плохой погоде.

Утро пасмурное — осень будет дождливой.

Много паутины к ясной и холодной осени.

Что можно делать 14 сентября 2026 года

Пора сеять то, что принято сеять под зиму.

Отличный день для веселого праздника.

Принято печь пироги и накрывать богатый стол.

Отличный день для концертов и театров.

Прекрасный день, чтобы заняться хобби.

Отличный день для переезда.

Прекрасный день для сватовства и свадеб.

Пора заключать любые сделки и делать покупки.

Необходимо убраться в доме.

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Что нельзя делать 14 сентября 2026 года

Нельзя пылесосить и подметать пол.

Не выбрасывайте еду.

Не ходите в лес в одиночку.

Очень плохо сетовать на свою судьбу.

Что можно есть 14 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все. Хорошо бы напечь пирогов и отличный день, чтобы собирать гостей.