Рабы лампы. Врач оценила риски смертельного рака у любительниц гель-лака

В журнале Nature Communications вышло исследование, которое вызвало много шума в интернете. Речь шла о потенциальной опасности ультрафиолетовых ламп, используемых для долговременного маникюра с использованием стойкого покрытия. С тех пор множество пациентов пребывает в тревоге. Кто-то даже вообще перестал использовать гель-лак — от греха подальше. Другие, покрепче, воспринимают это, как очередную страшилку из интернета. Кто прав, и надо ли бояться класть свои ногти под лампу, aif.ru рассказала врач терапевт, невролог, врач превентивной медицины Екатерина Нефёдова:

Известно, что солнечное излучение — главный фактор риска развития меланомы, которая может возникнуть не только на коже лица и тела, но и на стопах, ладонях, под волосами и даже под ногтями. Но обычно длительно загораем мы только летом, в отпуске, а вот маникюр делаем регулярно, каждые 2-3 недели. Не рискованно ли каждый месяц по 20 минут держать ногти под УФ-лампой?

Не учтён важный нюанс

Но сначала — о том, о чем же конкретно на самом деле шла речь в пресловутом исследовании. Как отмечает эксперт Нефёдова, учёные из Калифорнийского университета облучали клетки человека и мышей УФ-лампой для сушки гель-лака. Результаты были оглушительными: один 20-минутный сеанс приводил к гибели 20–30% клеток, а три сеанса подряд поражали уже 65–70% клеток. А в оставшихся в живых фиксировали повреждение ДНК и мутации, похожие на те, что встречаются при раке кожи. Звучит ужасно! И если это правда так, то, каждый нормальный человек должен навсегда забыть о смертельно опасной процедуре!

Однако, по мнению врача, здесь есть важный нюанс, который многое меняет. Исследование проводилось на клеточных культурах в чашке Петри, а не на живых людях. В реальности же наша кожа — многослойная, она покрыта сверху с роговым слоем, который частично защищает от УФ-излучения. Как поясняет Екатерина Нефёдова, доза ультрафиолета за один сеанс маникюра эквивалентна 3,5–6 минутам пребывания на солнце в полдень летом. Также не стоит забывать о специальных методах лечения кожных заболеваний с помощью ультрафиолета, которые разрешены и одобрены официально. Чтобы достичь дозы, которая даёт один сеанс узкополосной УФ-фототерапии (метод лечения кожных заболеваний), нужно более 10 000 сеансов маникюра.

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Статистика не подтверждает

Продолжая тему, врач Нефёдова упоминает и обзор 17 работ, опубликованный в 2025 году в International Journal of Dermatology. Он показал, что за десятилетия использования гель-лаков прямой связи с повышенным риском рака кожи у тех, кто делает такой маникюр регулярно, не выявлено. В частности, анализ национального регистра рака США не выявил ни одного случая меланомы, связанного с УФ-лампами для маникюра. В 6 из 7 математических моделей риск оценивался как минимальный или нулевой. При этом описано 5 случаев плоскоклеточного рака у пациенток с длительной историей использования УФ-ламп. Авторы обзора пришли к выводу: нет убедительных доказательств канцерогенного потенциала УФ-ламп, но при долгосрочном использовании всё-таки рекомендуется использовать фотозащиту.

Правила самозащиты

Если вы до сих пор переживаете, но не хотите отказываться от маникюра с УФ-лампой, по мнению врача Нефёдовой, стоит воспользоваться советами, как защитить кожу рук без отказа от гель-лака.

Вот что, по словам эксперта, реально работает:

1. Наносите на руки водостойкий крем широкого спектра с SPF 30 или 50 за 15–20 минут до процедуры.

2. Во время маникюра используйте перчатки без пальцев с UV-защитой. Они закрывают кожу кистей, оставляя открытыми только ногти.

3. Не превышайте время сушки. Современные LED-лампы сушат быстрее — это сокращает время облучения.

4. Не делайте маникюр слишком часто. Риск накопительный. Раз в 2–3 недели — нормально.

5. Периодически желательно давать ногтям «отдохнуть» от гель-лака. И обязательно внимательно осматривайте ногти на руках и ногах после снятия геля. Кстати, почти в половине случаев поражается большой палец ноги, а в четверти случаев — большой палец руки. Несмотря на то, что среди всех видов таких опухолей подногтевая меланома составляет всего лишь от 0,7 до 3,5%, важно знать её начальные признаки. Чаще всего это:

вертикальная тёмная линия под ногтем или потемнение части или всего ногтя;

изменение формы и структуры самого ногтя — пластина может утолщаться, крошиться, отслаиваться от ногтевого ложа;

следы крови под ногтем (что не связано с травмой);

потемнение кожи и вокруг ногтя, в области ногтевого валика.

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Какое же резюме? По словам Екатерины Нефёдовой, исследование Nature Communications, действительно, показало, что УФ-лампы повреждают клетки в лаборатории. Но в реальной жизни кожа защищена лучше, а доза ультрафиолетового излучения во время маникюра или педикюра, получаемая за один сеанс, эквивалентна всего лишь 3–6 минутам на солнце. Успокоить любительниц регулярно «делать ноготочки» должно то, что за десятилетия использования гель-лаков эпидемиологического взрыва рака кожи не случилось. Поэтому помните о мерах профилактики — и делайте маникюр спокойно.