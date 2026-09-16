Естественность и пропорции. Рассказываем о трендах в маммопластике

На протяжении последних десятилетий маммопластика возглавляет ТОП-3 рейтингов пластических операций. Об актуальных трендах в ней рассказывает Валерий Ерёменко, к. м. н., пластический хирург, эксперт в области маммопластики, заведующий отделением лучшей (по версии бьюти-премий «Грация» и «Хрустальный лотос») клиники пластической хирургии «ОН КЛИНИК».

Естественная красота, гармоничные пропорции

— Валерий Сергеевич, маммопластика на протяжении многих лет не покидает первые места рейтингов пластических операций, с чем это связано?

— Действительно, в мире в целом и в нашей клинике также маммопластика входит в ТОП-3 популярных пластических операций наряду с ринопластикой и блефаропластикой. Кстати, в этом году ОН КЛИНИК в очередной раз номинирована на премию «Хрустальный лотос», на этот раз как лучшая клиника маммопластики. Результаты будут известны в ноябре 2026 года, мы ждём этого момента с большим нетерпением.

Я выполняю маммопластику уже более 25 лет, а наш Центр пластической хирургии помогает женщинам обрести уверенность в себе уже 31 год, и мы видим, что операция востребована у женщин всех возрастов и позволяет не только изменить размер, но и скорректировать форму и асимметрию.

Фото: «ОН Клиник»

— Каковы сегодня популярные тренды?

— За последние годы запросы пациенток кардинально изменились в сторону естественной красоты и её сохранения, гармоничных пропорций. А значит, растёт популярность увеличения груди с эргономичными имплантами (аугментационная маммопластика) и возвращения груди симметрии, и всё это путём малоинвазивных операций.

Грубые шрамы после якорных подтяжек ушли в прошлое. Натяжение тканей переносится на внутренние слои. Более современные импланты не нужно менять спустя 5–10 лет при отсутствии показаний. Естественный на вид имплант благодаря липофилингу может быть скрыт в тканях пациентки, его границы не будут визуально заметны. Кроме того, востребованы операции без имплантов, женщины выбирают подтяжку груди с помощью перемещения собственных тканей и удаления их избытка либо с использованием липофилинга (пересадки жировых клеток из других проблемных зон — живота, бёдер). Также мы проводим уникальные операции, были случаи уменьшения груди 9 размера, когда мы буквально «пересобирали» её, перемещая ареолы.

Большой объём — в прошлом

— Ушла ли в прошлое погоня за большим объёмом?

— Ушла. Часто обращаются молодые девушки, которые хотят деликатно скорректировать небольшой объём, а также женщины после родов и кормления, стремящиеся вернуть груди былую форму. А некоторые пациентки просят уменьшить им грудь, так как устают от каждодневного дискомфорта и болей в спине.

Более 60 % пациенток, желающих увеличить грудь с 0-1 размеров до 2-3, сегодня желают вставить импланты умеренного размера. Они выбирают упругость и естественное движение груди при изменении положения тела. И наша клиника, имея долгосрочные многолетние партнёрские отношения с известными мировыми поставщиками, как раз может предложить женщинам такие современные импланты. Идёт поток пациенток на замену тяжёлых имплантов, установленных ранее, лёгкими имплантами B-lite, изготовленными по инновационной технологии и имеющими значительно меньший вес. И нам удаётся добиваться идеальных результатов: желаемого естественного объёма при небольшом весе молочных желёз. Данные импланты не создают избыточной нагрузки на ткани молочной железы и связочный аппарат, что особенно важно для сохранения формы в долгосрочной перспективе.

Под местной анестезией

— А правда ли, что сегодня можно увеличить грудь под местной анестезией и с ускоренной реабилитацией?

— Да, зарубежные клиники уже предлагают такую услугу, теперь она есть и в ОН КЛИНИК. Мы применяем щадящую методику маммопластики с имплантами Preserve от Motiva, которая позволяет устанавливать импланты даже под местным наркозом, через микроразрез в 2,5 сантиметра. Это снижает риск травмирования тканей и уменьшает сроки реабилитации. Уже через несколько часов пациентка возвращается к обычной жизни. Пока ещё не все знают об этой методике, но я уверен, что она будет иметь взрывную популярность.

— Всех, кто задумывается о пластике груди, волнует вопрос: можно ли спрогнозировать результат и как сохранить его надолго?

— Даже самая совершенная операция — это лишь половина дела. Я всегда говорю своим пациенткам, что качественный результат на 50 % зависит от грамотной реабилитации и наблюдения у врача по графику. Именно поэтому в ОН КЛИНИК работает Центр реабилитации, оснащённый оборудованием последнего поколения.

Правильный послеоперационный уход может творить чудеса: он минимизирует отёки, снижает риск гематом и воспалений, а главное — существенно улучшает конечный эстетический результат и делает рубцы почти незаметными. Мы предлагаем индивидуальные протоколы, которые включают физиотерапию, лимфодренаж, современные косметологические процедуры, а также процедуры в барокамере на многофункциональной платформе Robolex, прессотерапию и другие. Всё это помогает улучшить результат пластической операции, сократить период реабилитации, уменьшить дискомфорт, быстрее вернуться к активной жизни и сделать кожу более упругой. Для меня, как для хирурга, крайне важно, чтобы мои пациентки восстановились максимально быстро и комфортно, без отёков, гематом, рубцов.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама, 18+

Лицензия ООО «Он Клиник» №Л041-01137-77/00370709 от 19.04.12

www.onclinic.ru