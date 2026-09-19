Дело молодое? Хирург Хайдар развенчала миф о пластике до 30 лет

Долгое время считалось, что пластические операции — это только для тех, кто уже преодолел 40-летний порог, но по-прежнему стремится выглядеть молодо и привлекательно. Но в последние годы сформировалась тенденция «молодой» пластики, когда средний возраст пациентов стал приближаться к 20-30 годам. Что же там корректировать, когда о старении ещё и говорить не приходится? О своём отношении к этому вопросу aif.ru рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

Сегодня стремление молодых людей преобразиться с помощью пластики во многих странах считается социальной нормой. В США, например, наблюдается ежегодный рост числа пациентов не старше 25 лет, для которых идеализация внешности — часть современной интернет-культуры. В Южной Корее, Китае и странах Ближнего Востока молодежь ориентируется на жесткие стандарты красоты, как на показатели будущего успеха в карьере и личной жизни. Поэтому пластику там делают, едва достигнув совершеннолетия. Но, по словам эксперта, провести пластическую операцию — не то же самое, что сходить в магазин. Это серьёзный шаг, который требует ответственного подхода и строгих показаний.

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По медицинским показаниям

Нередко молодые пациенты комплексуют из-за последствий детских травм, которые оставили на их внешности неизгладимый след (рубцы и шрамы, сломанный в драке нос и т. д.). Многие переживают и из-за анатомических дефектов, которыми их «наградила» природа. В период физического расцвета такие проблемы становятся особенно острыми, так как мешают самореализации, и заставляют относить себя к категории «не таких, как все». Пластика может оказаться единственным решением, способным радикально улучшить ситуацию и вырвать молодого человека из социальной изоляции.

Бывает также, что первые признаки старения появляются уже в 20-25 лет. Нависшие веки, «гусиные лапки» в уголках, темные круги под глазами делают молодое лицо понурым и уставшим. Нередко в этом виновата генетика, а, значит, проблема почти не поддаётся косметической маскировке. Блефаропластика может помочь избавится от ненавистных признаков пока еще даже несуществующего возраста, сделав взгляд более гармоничным и открытым.

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Липосакция также остаётся одним из самых популярных запросов к пластическим хирургам у пациентов любого возраста, в том числе, довольно молодого. Неправильный или малоподвижный образ жизни, беременность и роды нередко провоцируют у 25-30-летних пациентов комплексы, которые связаны с набором лишнего веса. Тем пациентам, у кого нет времени или достаточной мотивации, чтобы, например, ходить в спортзал, хирургическое удаление жировых отложений кажется наиболее предпочтительным и быстрым способом привести фигуру в порядок.

Лучше бы к психологу

Молодые пациенты часто обращаются к пластическим хирургам из-за гнетущей неудовлетворенности собственной внешностью, которая, по их мнению, не отвечает принятым канонам красоты. Нередко в этом видят основную причину неустроенности личной жизни или неудавшейся карьеры, особенно если возраст приближается к 30 годам, а успехов ни там, ни там нет как нет. При помощи техник пластической хирургии пациентка может стать обладательницей, например, сочных губ, более изящной формы носа или соблазнительно объемной груди, что позволит ей чувствовать себя гораздо увереннее и счастливее. Однако рассматривать пластику как панацею от жизненных неудач, не следует. Ведь внешность — еще далек не всё, поэтому делать ставку только на неё — довольно наивно, и может вести к еще большему разочарованию.

К решению сделать пластику пациента может подтолкнуть давление со стороны близкого окружения или желание походить на кого-то знакомого (или известную личность), которые сделали подобную операцию. Но тут хирург должен порекомендовать пациенту пройти консультацию у психолога, поскольку показанием для пластики может быть только личное волеизъявление, а не вынужденное желание. Что касается подражания кому-то другому, пациент должен осознавать, что далеко не всегда то, что украсило одного человека, подойдет ему. Наоборот, опасность хирургических вмешательств во внешность в молодости состоит в том, что это может лишь нарушить гармонию и своеобразие облика. К тому же не всегда запрос пациента осуществим в силу объективных анатомических причин.

Тем не менее, есть немало удачных примеров, когда актеры, музыканты, звезды шоу-бизнеса с помощью пластики в молодые годы смогли улучшить свою внешность что, по их словам, позволило им избавиться от комплексов и состояться в профессии. Но чтобы инвестиции в собственную красоту и карьеру были удачными, надо хорошенько подумать, и, кнечно, крайне ответственно и серьёзно подойти к выбору хирурга и клиники.

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Ответственное решение

Пластическая операция — не всегда однозначный выбор. Нередко первым шагом становится визит к косметологу с целью избавиться от проблемы, не прибегая к радикальным мерам. «Да, ряд внешних дефектов можно устранить или сделать менее заметными при помощи косметологических процедур, особенно, в молодом возрасте, — говорит эксперт. — Но они не всегда эффективны в случае выраженных или анатомических недостатков, таких как нависшие веки или двойной подбородок. Тогда без пластики не обойтись».

Чтобы не разочароваться в результате, эксперт рекомендует пациентам:

точно выражать свои пожелания и предпочтения;

не бояться задавать хирургу вопросы. Нужная информация поможет успокоиться и правильно настроиться перед операцией, а врачу будет легче и точнее выработать индивидуальный план коррекции.

осознавать ответственность за сделанный выбор. И учитывайте риски. Даже самая щадящая пластика — это вмешательство, которое предусматривает травматизацию тканей и обязательную реабилитацию. Заранее обсудите риски с врачом;

обязательно следовать рекомендациям хирурга (как до, так и после операции). В частности, очень важно пройти обследование. Это необходимо, чтобы выявить возможные нарушения, которые могут повлиять на ход операции и конечный результат;

понимать, каков будет результат, и как он будет соотноситься с чертами лица или фигуры.

«Пластическая операция в любом возрасте должна быть осознанным решением, а не следствием импульсивной реакции. Поэтому желательно сначала проконсультироваться с психологом, ведь необдуманное изменение внешности может стать причиной ещё больших комплексов и разочарований», — говорит Мария Хайдар.