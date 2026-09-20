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Рождество Богородицы. Что можно и что нельзя делать 21 сентября 2026 года

Рождество Богородицы.
Рождество Богородицы. Православная энциклопедия «Азбука веры»

21 сентября 2026 года отмечается один из самых значимых для православных праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к одному из 12 главных праздников, причем к тем, что относятся к Богородичным. В народе этот день называли Осенины или праздник урожая. Принято было радоваться и веселиться.

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О чем вспоминают в Церкви 21 сентября 2026 год. Историческая справка

Событие этого дня, которое привлекает внимание всех верующих, произошло в семье праведных Иоакима и Анны. Древние источники гласят, что рождество Богородицы было предсказано задолго до самого события и очень ожидаемо. Пророчество, например, содержится в Книге притчей царя Соломона. Но в Новом Завете о родителях Марии, и ее рождестве, сказано очень мало. В основном сведения базируются на апокрифическом протоевангелии Иакова, которое относится к II веку. Вот что там сказано. Анна с Иоакимом в течение 20 лет супружества не могли иметь детей. Это печалило их не только в личном плане, это была и социальная проблема. Тогда бездетность считалась названием за грехи, а потому такие семьи порицались. Как-то Иоакиму в храме во время праздника даже отказали в праве принести жертву. Он, опечаленный, отправился в пустыню, где истово молился. И был услышан — к нему явился ангел с благой вестью о даровании долгожданного ребенка. В тот же момент ангел явился и к молящейся дома Анне. Супруги поспешили навстречу друг другу чтобы поделиться радостью, и встретились у Золотых ворот Иерусалима. Дочь родилась в срок и первые три года провела с родителями. Но потом они, во исполнение своего обета, отдали ребенка на воспитание в Иерусалимский храм. Они же вскоре умерли друг за другом. Спустя девять месяцев после этих событий, на которые приходится праздник Зачатия Богородицы, приходится Рождество Богородицы. Считается, что рождение ее произошло в Иерусалиме, в Старом городе, на территории нынешнего Мусульманского квартала.

Как и большинство Богородичных праздников, он установлен сравнительно поздно — на рубеже VI и VII века.
Рождество Богородицы. Фреска Джотто.
Рождество Богородицы. Фреска Джотто. Фото: ru.wikipedia.org/

Смысл праздника

Это важный момент для христианства — день, когда родилась надежда на спасение человечества.

Традиции богослужения

Праздничное богослужение проводится по образцу великих двунадесятых праздников. Вечером накануне совершается всенощная, включающая вечерню и утреню с полиелеем, а утром проходит Божественная литургия.

О чем молятся у иконы Рождества Богородицы?

К ней обращаются с просьбой о возвращении заблудших душ на путь истинный. Также просят о даровании ребенка и возвращении мира в семью.

Молитва «Богородице Дево, радуйся» — полный текст и когда читать Подробнее

Народные приметы погоды

— Хорошая погода в этот день обещает прекрасную осень дальше.

— Дождь пошел — до зимы будут дожди.

— Ярко-красный рассвет к ливням.

— Низко летают птицы — к заморозкам.

— Иней на траве — погода резко ухудшится.

Что можно делать 21 сентября 2026 года

— Принято собирать лук.

— Положено готовить блюда из овса, например, овсяный кисель.

— Обязательно надо помочь взрослым женщинам в семье.

— Хорошо бы сходить в гости к молодоженам.

— Утром обязательно умыться проточной водой.

— Отличный день для благотворительности.

Календарь с 1 по 30 сентября, праздники, приметы о погоде, урожае, птицах и подготовке к зиме.
Сырая осень, холодная зима. Календарь народных примет на сентябрь по дням Подробнее

Что нельзя делать 21 сентября 2026 года

— Нельзя ссориться с близкими родственниками.

— Очень плохо кому-то отказывать в помощи.

— Не стоит убираться в доме.

— Нельзя в этот день собирать листья и мусор.

— Не берите в руки острые предметы.

— Плохо заниматься вышивкой и шитьем.

Что можно есть 21 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.

Интересные факты

— Встреча Анны и Иоакима, которые получили от ангела благую весть, очень частый сюжет в иконографии.

— Согласно православной традиции, зачатие Анны было естественным.

— На иконе, связанной с сюжетом Рождества Богородицы, изображается Анна, лежащая на ложе, только что родившаяся Мария, служанки, которые подают напиток роженице. Порой на части иконы помещается изображение Иоакима и Анны с Марией на руках.
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