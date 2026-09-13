Как отстаивать свои границы. 6 ситуаций, в которых молчать опасно

Иногда промолчать действительно проще. Рассказывает aif.ru Ольга Романив. Мало кому хочется спорить, обижать другого человека или создавать неловкую ситуацию. Но привычка постоянно уступать может привести к тому, что окружающие перестанут замечать ваши желания и начнут воспринимать молчание как согласие. Рассмотрим обстоятельства, когда не нужно терпеть, а необходимо заявить о своих чувствах.

Когда ваши границы нарушают

Кто-то без спроса берет ваши вещи, читает переписку, заходит в комнату без стука или задает слишком личные вопросы. Если каждый раз делать вид, что ничего страшного не произошло, человек может решить, что вас такое поведение устраивает, и будет продолжать это делать регулярно.

Постарайтесь спокойно обозначить, что именно вам неприятно. Чем конкретнее вы сформулируете просьбу, тем меньше шансов, что проблема повторится. Личные границы. Что сказать близким, чтобы не обидеть и сберечь себе нервы Подробнее

Когда на вас перекладывают чужую работу

Иногда просьба коллеги о помощи кажется совершенно безобидной. Вы помогли один раз, потом еще несколько, а со временем замечаете, что чужие задачи все чаще оказываются у вас.

В таком случае не нужно придумывать длинные объяснения. Сразу скажите ему, сколько работы вы можете взять на себя или когда сможете ему помочь. Если же коллега продолжает накидывать на вас свои задачи, прямо откажите, аргументировав это тем, что его работа не входит в ваши обязанности.

Когда вас заставляют делать то, чего вы не хотите

Друзья уговаривают пойти туда, куда вам не хочется, а родственники настаивают на решении, которое вас не устраивает. Чем чаще человек соглашается под давлением, тем сложнее окружающим воспринимать его «нет» всерьез.

Фразы «Я не хочу», «Мне это не подходит» или «Я решил отказаться» вполне достаточно. Ваше нежелание — уже причина, даже если другому человеку она кажется неубедительной. Ни звука. Психолог пояснил риски наказания молчанием Подробнее

Когда вас задевают словами

Шутка может быть смешной для одного человека и неприятной для другого. Если собеседник регулярно отпускает в вашу сторону колкости, высмеивает внешность или привычки, молчание не поможет сохранить хорошие отношения.

Необязательно отвечать агрессией. Можно прямо сказать: «Мне неприятны такие шутки» или «Не говори со мной в таком тоне». Постарайтесь не переходить на взаимные оскорбления, а показать, какое отношение к себе вы считаете допустимым.

Когда ваши заслуги присваивают себе другие

Вы сделали большую часть работы над проектом, придумали идею или потратили много времени на задачу, но в итоге благодарность получает другой человек.

Рассказывать о своем вкладе — не значит хвастаться. На работе нормально обозначать, какие задачи вы выполнили и за что отвечали. Если кто-то присваивает вашу идею, можно спокойно уточнить, какая именно часть проекта подготовлена вами. Факты здесь сработают лучше, чем эмоциональные обвинения. Лучше промолчать? Мужчины о том, как противостоять женским истерикам Подробнее

Когда с вами разговаривают неуважительно

Некоторые люди позволяют себе общаться с другими на повышенных тонах, с оскорблениями и унижением. Второй человек может молчать только из-за страха усилить конфликт. Но так делать не нужно, поскольку молчание лишь ухудшит ситуацию.

Смело и четко заявите, что в таком тоне вы не готовы обсуждать проблему. Прекращайте разговор, если агрессивный собеседник не слышит вас и продолжает усугублять. Вернитесь к теме, как только оба будете в спокойном состоянии и сможете адекватно решить вопрос.