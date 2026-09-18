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Психолог Гусева объяснила, почему схема пяти стадий горя может навредить

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Попытка переживать утрату строго по схеме из пяти стадий может усиливать чувство вины и заставлять человека считать свою реакцию неправильной, рассказала RuNews24 психолог Анна Гусева.

По её словам, распространённая последовательность из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия изначально не создавалась как универсальная модель переживания потери близкого.

Современная психология рассматривает горе как нелинейный и индивидуальный процесс. Человек может возвращаться к уже пережитым чувствам, а интенсивность и продолжительность реакции у разных людей заметно отличаются.

Гусева считает вредными фразы вроде «ты уже должен смириться» или советы просто отвлечься. Они могут создать ощущение, что человек горюет неправильно или слишком долго.

Психолог также отметила, что не обязательно полностью «отпускать» умершего. Сохранение воспоминаний и эмоциональной связи с близким может помогать продолжать жить после утраты.

Обращаться за профессиональной помощью стоит не из-за того, что прошло определённое количество месяцев, а если человек перестаёт справляться с повседневной жизнью, не может работать, заботиться о себе или общаться с окружающими.
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