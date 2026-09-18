Профессор Загайнова рассказала, как свет помогает находить и лечить рак

Оптические технологии позволяют врачам точнее выявлять опухоли и воздействовать на поражённые клетки, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук, профессор РАН Елена Загайнова.

По словам специалиста, одно из направлений применения света в медицине связано с флуоресценцией. Это явление позволяет увидеть отличие между здоровыми и раковыми клетками, поскольку они по-разному реагируют на свет из-за особенностей обмена веществ.

«Раковые клетки делятся быстро, энергии им надо много, поэтому метаболизм у них активный. Именно на этом строится диагностика: раковые и нормальные клетки светятся очень по-разному», — объяснила Загайнова.

Эксперт отметила, что такие методы уже используются в медицине. Например, флуоресцентные микроскопы помогают нейрохирургам во время операций точнее отделять опухолевые ткани от здоровых.

Кроме диагностики, световые технологии применяются и для лечения. При некоторых методах специальное вещество накапливается в опухолевых клетках, после чего воздействие света позволяет их уничтожать.

Загайнова также рассказала о перспективах оптогенетики и новых методов оптической диагностики, которые пока находятся на стадии разработки. По её словам, развитие таких технологий может помочь врачам ещё точнее изучать заболевания и искать способы их лечения.