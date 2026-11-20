Заболевания органов дыхания, нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата чаще всего обнаруживают у детей ЛНР на профилактических осмотрах, сообщила главный внештатный педиатр регионального Минздрава Наталья Матаева в интервью Луганскому информационному центру.

Среди выявляемых проблем врач назвала хронический тонзиллит, аденоиды, близорукость, нарушения осанки и плоскостопие.

По словам Матаевой, медицинские учреждения ежегодно составляют планы профилактических осмотров и следят за их выполнением, чтобы обследованиями были охвачены все прикреплённые дети.

Для осмотров также используют выездные бригады с необходимым оборудованием. Врачи приезжают в школы и детские сады, а также работают в отдалённых населённых пунктах и там, где не хватает детских специалистов.