Ортопед Семенов объяснил, чем опасна длительная работа на диване

Дискомфорт в шее и спине при работе с ноутбуком на диване связан не с самой мебелью, а с неудобной опорой, низким расположением экрана и длительным пребыванием без смены положения, рассказал RuNews24 травматолог-ортопед Андрей Семенов.

По его словам, на мягком диване таз проваливается, поясница округляется, а при работе с ноутбуком на коленях приходится долго держать голову наклонённой. В результате мышцы шеи и плеч испытывают продолжительную статическую нагрузку.

Семенов подчеркнул, что боль в такой ситуации не означает автоматически повреждение позвоночника или дисков. Проблему чаще создаёт длительная неподвижность в неудобной позе.

Для продолжительной работы эксперт советует использовать устойчивый стол и стул со спинкой, расположить экран примерно на уровне глаз и давать опору стопам и предплечьям. Каждые полчаса-час стоит ненадолго вставать и менять положение.

Если боль регулярно возвращается, мешает спать или сопровождается стойким онемением и слабостью в руке, Семенов рекомендует обратиться к врачу.