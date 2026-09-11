Онколог Колосовский назвал три самые смертоносные повседневные привычки

Хирург и онколог Ярослав Колосовский в беседе с «Лентой.ру» назвал три распространенные привычки, которые повышают риск развития онкологии.

По словам врача, до 40% всех случаев рака в мире можно предотвратить, если скорректировать образ жизни.

К наиболее известным факторам риска Колосовский отнес курение табака. Он напомнил, что в табачном дыме содержится 43 известных канцерогена. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение увеличивает риск развития 12 форм злокачественных новообразований.

Неправильное питание, согласно статистике, провоцирует до 35% случаев онкологии. Колосовский уточнил, что регулярное употребление колбас, бекона, сосисок, а также продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов увеличивает риск развития рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.

Длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов и частое посещение солярия являются частой причиной меланомы и других форм рака кожи.

Врач-онколог Андрей Пылев в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, провоцируют ли вышки 5G рак.

Он отметил, что такая теория существует, но подтверждающих ее данных нет.

«Никаких объективных данных, свидетельствующих достоверно о потенциальном вреде и опасности данной истории, нет», — подчеркнул специалист.

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