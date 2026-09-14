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Невролог Ершова назвала тревожные признаки задержки речи у ребёнка

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Отсутствие речи не всегда указывает на нарушение развития, однако ряд признаков требует обязательной консультации невролога, рассказала KP.RU врач-невролог Наталия Ершова.

По словам специалиста, до трёх лет допустимо наблюдать за ребёнком, если он понимает обращённую речь, выполняет просьбы, осваивает другие навыки по возрасту и не утрачивает уже приобретённые способности. Значение может иметь и наследственность, если кто-то из родителей также начал говорить поздно.

К тревожным признакам Ершова отнесла отсутствие гуления в три-четыре месяца, лепета к восьми месяцам и понимания речи к полутора годам. Особого внимания требует регресс, когда ребёнок уже говорил, а затем замолчал.

Поводом для обследования также могут стать отсутствие жестов и зрительного контакта при наличии слов, хождение на носочках после двух с половиной лет, асимметрия рефлексов, частое выпадение предметов из рук и другие неврологические симптомы.

Если к трём годам ребёнок не строит фразы из трёх-четырёх слов, не задаёт простых вопросов или его речь непонятна окружающим, Ершова советует проверить слух, сделать ЭЭГ и обратиться к специалистам. Не откладывать консультацию следует и в том случае, если словарный запас практически не увеличивается в течение нескольких месяцев.
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