Невролог Ершова назвала тревожные признаки задержки речи у ребёнка

Отсутствие речи не всегда указывает на нарушение развития, однако ряд признаков требует обязательной консультации невролога, рассказала KP.RU врач-невролог Наталия Ершова.

По словам специалиста, до трёх лет допустимо наблюдать за ребёнком, если он понимает обращённую речь, выполняет просьбы, осваивает другие навыки по возрасту и не утрачивает уже приобретённые способности. Значение может иметь и наследственность, если кто-то из родителей также начал говорить поздно.

К тревожным признакам Ершова отнесла отсутствие гуления в три-четыре месяца, лепета к восьми месяцам и понимания речи к полутора годам. Особого внимания требует регресс, когда ребёнок уже говорил, а затем замолчал.

Поводом для обследования также могут стать отсутствие жестов и зрительного контакта при наличии слов, хождение на носочках после двух с половиной лет, асимметрия рефлексов, частое выпадение предметов из рук и другие неврологические симптомы.

Если к трём годам ребёнок не строит фразы из трёх-четырёх слов, не задаёт простых вопросов или его речь непонятна окружающим, Ершова советует проверить слух, сделать ЭЭГ и обратиться к специалистам. Не откладывать консультацию следует и в том случае, если словарный запас практически не увеличивается в течение нескольких месяцев.