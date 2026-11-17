Отказываться от энергетиков обычно рекомендуют постепенно, снижая количество кофеина в течение нескольких дней или недель, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

По её словам, при длительном регулярном употреблении организм привыкает к стимуляции. Эффект привычной дозы уменьшается, а без очередной порции кофеина человек может чувствовать сонливость, разбитость и раздражительность.

После резкого отказа или значительного сокращения количества кофеина симптомы отмены обычно возникают через 12–24 часа и проходят в среднем за неделю, объяснила врач.

Демьяновская посоветовала учитывать все источники кофеина, включая кофе, чай и некоторые лекарства. Напитки, ставшие частью привычного ритуала, можно постепенно заменять вариантами без кофеина.

Если самостоятельно отказаться от энергетиков не получается, невролог рекомендовала обратиться к врачу. Специалист поможет снизить потребление кофеина и справиться с симптомами отмены, а также наладить режим отдыха и нагрузок.