Отказ от курения запускает положительные изменения в организме уже через несколько минут, а спустя 10–15 лет риск рака легких снижается вдвое. Об этом сообщает издание Terra со ссылкой на Бразильский национальный институт рака «Лента.ру».

Отмечается, что через 20 минут после последней сигареты начинают снижаться частота сердечных сокращений и артериальное давление. Спустя 12 часов уровень угарного газа достигает нормальных значений, и крови становится легче транспортировать кислород по всему организму. Через 48 часов многие люди начинают лучше воспринимать запахи и вкусы.

В период от двух до 12 недель улучшается кровообращение, а легкие начинают лучше функционировать. Кашель и одышка обычно уменьшаются через 1–12 месяцев. Спустя один-два года снижается риск развития инфаркта, а в период от пяти до десяти лет — инсульта, рака полости рта, горла и гортани.

Примерно через 10–15 лет после отказа от курения риск возникновения злокачественных новообразований в легких снижается вдвое по сравнению с теми, кто не избавился от этой привычки. В то же время риск ишемической болезни сердца может стать таким же, как у некурящих людей.