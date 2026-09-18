Михайлово чудо. Что можно и что нельзя делать 19 сентября 2026 года

19 сентября 2026 года празднуют Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). В народе этот день получил название Михайлово чудо. Праздник посвящен верховному командующему небесного воинства, поэтому принято посвятить день молитвам и последующему веселью.

О чем вспоминают в Церкви 19 сентября 2026 года. Историческая справка

Михаил — главный архангел, он предводитель небесного воинства и один из самых почитаемых ангелов в православии. Его имя означает «Никто не равен Богу», в том смысле, что он является воином за Господа, его защитником и его карающим мечом. Михаил несколько раз упоминается в Библии, и там он единственный ангел, который назван по имени. Также он упоминается в пророчестве о Страшном суде.

Он появлялся рядом с пророком Даниилом в дни падения Вавилонского царства. С его именем связаны самые удивительные чудеса.

«Чудо архангела Михаила в Хонех», византийская икона, первая половина XII века. Фото: Православная энциклопедия «Азбука веры»

А вот какое событие, связанное с Михаилом, вспоминают сегодня. Произошло оно в IV веке во Фригии (Малая Азия) около города Иераполя. Там располагался храм во имя Архангела Михаила, а рядом с ним бил целебный источник. Этот храм был построен на деньги одного человека, который так благодарил святого за исцеление его дочери от немоты. Во сне ему — язычнику — явился Михаил и велел вести ребенка к тому источнику и угостить водой из него. Когда она выпила воды — заговорила. После чего вся семья приняла крещение и построила храм. Слухи об этом чуде распространились быстро. Люди стали приходить к источнику, заходили в храм. Выздоравливали не только христиане, но и язычники. После чего они чаще всего принимали крещение. В том самом храме из года в год служил пономарь по имени Архип. Был он человеком благочестивым и справедливым и жил при храме уже почти 60 лет. Язычники решили погубить его вместе с храмом. Они соединили русла двух горных рек, рассчитав, что так поток воды будет направлен на храм. Увидев это, Архип стал молиться архангелу Михаилу, прося его о защите церкви. Тот явился во плоти, ударил жезлом скалу, открыв расщелину, и повелел воде течь из нее. Язычники в ужасе бежали прочь, а христиане восславили архангела в молитвах. Место, где свершилось чудо, получило название Хона, то есть отверстие или расщелина.

Икона «Царство Небесное». Первая половина XIX в.; Изображение Архангела Михаила. «Страшный суд» («Алтарь Якопо Тани») Ганса Мемлинга, созданный в 1473 году. Фото: Коллаж АиФ

Смысл праздника

Любые чудеса могут произойти по молитвам, надо только верить и вести достойную жизнь.

О чем молятся архангелу Михаилу?

Его просят об исцелении от болезней и очищении души, о защите от несправедливости и недобрых людей. Его просят о помощи те, кто собрался в дорогу.

Традиции богослужения

Служба Архангела Михаила шестеричная, совершается вместе с субботней службой Октоиха.

Народные приметы погоды

Иней на деревьях — много снега зимой.

Листья ложатся тыльной стороной — к теплой зиме.

Луна закрыта облаками — скоро грянет ненастье.

Туман утром — к потеплению.

Березовые ветки оголились — к ранней зиме и теплой весне.

В православной традиции его называют Архистратигом (от греч. ἀρχιστρατήγος — «главнокомандующий»), что подчёркивает его роль вождя небесного воинства. Фото: Православная энциклопедия «Азбука веры»

Что можно делать 19 сентября 2026 года

Принято побывать на богослужении в храме.

Отличный день для застолья, причем, чем богаче угощение, тем щедрее будет год впереди.

Нужно помириться с тем, с кем раньше ссорился.

Принято помогать нуждающимся.

Отличный день для творчества.

Принято печь пироги.

Что нельзя делать 19 сентября 2026 года

Не стоит работать.

Нельзя скандалить и ругаться.

Не выбрасывайте недоеденное.

Не стоит мыть голову.

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Интересные факты

Михаил на иконах изображается как крылатый юноша в доспехах и с мечом или копьем, которым он низвергает дьявола.

Михаил чтится в православии два раза в год. Второй раз − 21 ноября, когда празднуется Собор архангела Михаила.

В мире и в России — огромное количество храмов в честь этого святого. Ему посвящены многие картины, книги, фильмы.

Город Архангельск получил название в честь этого ангела.