Луков день. Что можно и что нельзя делать 20 сентября 2026 года

На 20 сентября 2026 года приходится предпраздство Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября 2026 года. Также вспоминают игумена Луки Каппадокийского Глубокореченского. В народе этот день тоже носил название Луков — было принято заниматься сбором лука. Он считается грустным праздником — заканчивается бабье лето и начинается холодная осень.

О чем вспоминают в Церкви 20 сентября 2026 года. Историческая справка

Святой Лука. Лука был родом из Ликаонии. Он жил в X веке и с раннего возраста стал монахом Спасовой обители, имевшей название «Глубокие реки». Она располагалась неподалеку от Константинополя, в Киоском заливе. Обитель была известна особенно строгой жизнью и многими подвижниками. Позднее он был избран там игуменом, став третьим по счету в ее истории. Он всю жизнь прожил в родном монастыре, скончавшись там же в 90 с лишним лет. Предпразднство Рождества Богородицы. Завтра будет праздноваться один из 12 великих православных праздников, который относится к Богородическому циклу, то есть связан с именем девы Марии. Слово предпразднство означает, что в этот день начинаются богослужения и молитвы, посвященные грядущему событию. Завтра будет день всемирной радости, ведь на свет появится дева Мария. Этот день считается как бы рубежом Ветхого и Нового завета.

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Смысл праздника

Рождество Богородицы — это наступление времени, когда начали сбываться обетования Господа и спасении рода человеческого. Это событие приблизило Царство Божие, царство истины и благочестия.

Традиции богослужения

Воскресная служба Октоиха совершается вместе с шестеричной службой предпразднства Рождества Пресвятой Богородицы.

Народные приметы погоды

Шишки растут низко, зима будет холодной.

Мало облаков на небе — зима будет холодной и ветреной.

Журавли летят высоко — много дождей осенью.

Дождь в этот день — к затяжной и слякотной осени.

Что можно делать 20 сентября 2026 года:

Принято собирать урожай лука.

Хорошо бы приготовить какие-то угощения с добавлением лука, например луковый суп или фаршированные луковицы.

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Что нельзя делать 20 сентября 2026 года

День грустный, но надо стараться избегать плача.

Нельзя в этот день дарить девочкам кукол.

Очень плохой день для свадеб.

Нельзя брать в долг деньги.

Нельзя много тратить.

Очень плохо хвастаться.

Не вступайте в конфликты.

Не надо пересчитывать запасы и деньги.

Что можно есть 20 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.