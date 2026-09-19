Луков день. Что можно и что нельзя делать 20 сентября 2026 года

На 20 сентября 2026 года приходится предпраздство Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября 2026 года. Также вспоминают игумена Луки Каппадокийского Глубокореченского. В народе этот день тоже носил название Луков — было принято заниматься сбором лука. Он считается грустным праздником — заканчивается бабье лето и начинается холодная осень.
О чем вспоминают в Церкви 20 сентября 2026 года. Историческая справка
- Святой Лука. Лука был родом из Ликаонии. Он жил в X веке и с раннего возраста стал монахом Спасовой обители, имевшей название «Глубокие реки». Она располагалась неподалеку от Константинополя, в Киоском заливе. Обитель была известна особенно строгой жизнью и многими подвижниками. Позднее он был избран там игуменом, став третьим по счету в ее истории. Он всю жизнь прожил в родном монастыре, скончавшись там же в 90 с лишним лет.
- Предпразднство Рождества Богородицы. Завтра будет праздноваться один из 12 великих православных праздников, который относится к Богородическому циклу, то есть связан с именем девы Марии. Слово предпразднство означает, что в этот день начинаются богослужения и молитвы, посвященные грядущему событию. Завтра будет день всемирной радости, ведь на свет появится дева Мария. Этот день считается как бы рубежом Ветхого и Нового завета.
Смысл праздника
Рождество Богородицы — это наступление времени, когда начали сбываться обетования Господа и спасении рода человеческого. Это событие приблизило Царство Божие, царство истины и благочестия.
Традиции богослужения
Воскресная служба Октоиха совершается вместе с шестеричной службой предпразднства Рождества Пресвятой Богородицы.
Народные приметы погоды
- Шишки растут низко, зима будет холодной.
- Мало облаков на небе — зима будет холодной и ветреной.
- Журавли летят высоко — много дождей осенью.
- Дождь в этот день — к затяжной и слякотной осени.
Что можно делать 20 сентября 2026 года:
- Принято собирать урожай лука.
- Хорошо бы приготовить какие-то угощения с добавлением лука, например луковый суп или фаршированные луковицы.
Что нельзя делать 20 сентября 2026 года
- День грустный, но надо стараться избегать плача.
- Нельзя в этот день дарить девочкам кукол.
- Очень плохой день для свадеб.
- Нельзя брать в долг деньги.
- Нельзя много тратить.
- Очень плохо хвастаться.
- Не вступайте в конфликты.
- Не надо пересчитывать запасы и деньги.
Что можно есть 20 сентября 2026 года. Постные правила
День не постный, есть можно все.