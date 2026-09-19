Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
456

Луков день. Что можно и что нельзя делать 20 сентября 2026 года

Дмитрий Еланаков / АиФ

На 20 сентября 2026 года приходится предпраздство Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября 2026 года. Также вспоминают игумена Луки Каппадокийского Глубокореченского. В народе этот день тоже носил название Луков — было принято заниматься сбором лука. Он считается грустным праздником — заканчивается бабье лето и начинается холодная осень.

О чем вспоминают в Церкви 20 сентября 2026 года. Историческая справка

  1. Святой Лука. Лука был родом из Ликаонии. Он жил в X веке и с раннего возраста стал монахом Спасовой обители, имевшей название «Глубокие реки». Она располагалась неподалеку от Константинополя, в Киоском заливе. Обитель была известна особенно строгой жизнью и многими подвижниками. Позднее он был избран там игуменом, став третьим по счету в ее истории. Он всю жизнь прожил в родном монастыре, скончавшись там же в 90 с лишним лет.
  2. Предпразднство Рождества Богородицы. Завтра будет праздноваться один из 12 великих православных праздников, который относится к Богородическому циклу, то есть связан с именем девы Марии. Слово предпразднство означает, что в этот день начинаются богослужения и молитвы, посвященные грядущему событию. Завтра будет день всемирной радости, ведь на свет появится дева Мария. Этот день считается как бы рубежом Ветхого и Нового завета.

Официально Русская церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых в 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси, прославив как небесного покровителя воинства и семьи.
Защитник дома и страны. О чем верующие молятся Дмитрию Донскому? Подробнее

Смысл праздника

Рождество Богородицы — это наступление времени, когда начали сбываться обетования Господа и спасении рода человеческого. Это событие приблизило Царство Божие, царство истины и благочестия.

Традиции богослужения

Воскресная служба Октоиха совершается вместе с шестеричной службой предпразднства Рождества Пресвятой Богородицы.

Народные приметы погоды

  • Шишки растут низко, зима будет холодной.
  • Мало облаков на небе — зима будет холодной и ветреной.
  • Журавли летят высоко — много дождей осенью.
  • Дождь в этот день — к затяжной и слякотной осени.

Что можно делать 20 сентября 2026 года:

  • Принято собирать урожай лука.
  • Хорошо бы приготовить какие-то угощения с добавлением лука, например луковый суп или фаршированные луковицы.

Со скольки лет можно исповедоваться? Подробнее

Что нельзя делать 20 сентября 2026 года

  • День грустный, но надо стараться избегать плача.
  • Нельзя в этот день дарить девочкам кукол.
  • Очень плохой день для свадеб.
  • Нельзя брать в долг деньги.
  • Нельзя много тратить.
  • Очень плохо хвастаться.
  • Не вступайте в конфликты.
  • Не надо пересчитывать запасы и деньги.

Что можно есть 20 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Здоровьеправославный праздникправославные святые
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть