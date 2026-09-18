Заражен уже каждый сотый. В южной стране началась эпидемия ВИЧ

На Фиджи объявили национальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за резкого роста случаев ВИЧ-инфекции. За год выявили более 2 тысяч новых инцидентов, а число людей с вирусом достигло примерно 9,1 тысячи. Власти расширяют тестирование и лечение.

Режим ЧС

Решение принял министр здравоохранения Фиджи Рату Антонио Лаллабалаву. По его словам, реагирования на уровне отдельной вспышки теперь недостаточно: ситуация переросла в национальную эпидемию. Правительство создало специальный подкомитет из пяти министров, который должен устранить административные и законодательные препятствия для срочных мер. Объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По оценке UNAIDS (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД), Фиджи столкнулись с одним из самых быстрых темпов роста ВИЧ-инфекции в мире. С 2010 по 2025 год число новых заражений увеличилось в 12 раз. В 2025 году было диагностировано 2016 новых случаев. При этом расширение тестирования также помогает выявлять людей, которые раньше не знали о своем статусе.

Масштаб проблемы особенно заметен по распространенности вируса. Сейчас, по данным властей, ВИЧ обнаруживают примерно у одного из 60 взрослых жителей Фиджи. Пять лет назад оценка составляла один из 167. Среди беременных женщин вирус выявляют примерно у двух из 100.

Если учесть, что все население республики сейчас оценивается в 935 тысяч человек, а число заражений перевалило за 9000, получается — ВИЧ диагностирован у 1% населения. Если же учитывать только взрослое население — то и того больше. География путешествий. Россияне выбирают Мадагаскар и Фиджи вместо Кубы Подробнее

Наркотики и незащищенный секс

Рост инфицирования власти связывают сразу с несколькими факторами. Среди случаев, где известен способ передачи, более половины приходится на половые контакты, а свыше 42% связаны с употреблением инъекционных наркотиков, сообщает UNAIDS.

Фиджи находится на важных транспортных маршрутах Тихого океана и в последние годы столкнулось с ростом оборота и употребления метамфетамина. Небезопасные инъекции повышают риск передачи вируса, особенно при отсутствии доступа к стерильным иглам и шприцам.

Проблему усугубляют недостаток знаний о ВИЧ, стигматизация и позднее обращение за медицинской помощью. По оценке UNAIDS, в 2025 году на Фиджи с ВИЧ жили около 9100 человек. Но лишь 39% знали о своем статусе, а антиретровирусную терапию получали только 22%.

Власти намерены расширить бесплатное добровольное и конфиденциальное тестирование, доступ к лечению и профилактическим препаратам. В том числе планируется шире применять PrEP — препараты, снижающие риск заражения ВИЧ при половом контакте. Для людей, употребляющих наркотики путем инъекций, предусмотрены меры снижения вреда, включая программу обмена игл и шприцев. Знаете ли вы все о ВИЧ-инфекции и СПИДе? Подробнее

ВИЧ затронул и детей

Особенно тревожит власти распространение инфекции среди беременных женщин и новорожденных. В 2025 году на Фиджи родились 59 детей с ВИЧ — почти вдвое больше, чем годом ранее, когда таких случаев было 31. По данным правительства, 18 из этих детей умерли до первого дня рождения.

Медики отмечают, что часть женщин узнает о заражении уже во время беременности. В некоторых случаях первоначальный тест оказывается отрицательным, а инфекция приобретается позднее. Поэтому власти начали практиковать повторное тестирование беременных.

При этом чрезвычайное положение не означает, что ВИЧ-инфекция стала неизлечимой. Современная антиретровирусная терапия позволяет контролировать вирус и снижать риск его передачи. Главная проблема Фиджи сейчас — позднее выявление и недостаточный охват лечением.

UNAIDS приветствовала решение правительства. Глава организации Винни Бьянима назвала ситуацию напоминанием о том, что эпидемия СПИДа не закончилась и может быстро меняться. Теперь Фиджи предстоит превратить объявление чрезвычайной ситуации в систему профилактики, тестирования и лечения, которая охватит жителей по всей стране.