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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Восточный симптом. В Японии эпидемия заразной болезни: кто еще под ударом?

Инфекция, которую ещё недавно считали почти побеждённой, за десятилетие превратилась в одну из главных угроз в Японии.
Инфекция, которую ещё недавно считали почти побеждённой, за десятилетие превратилась в одну из главных угроз в Японии. istockphoto.com

В Японии растет число заразившихся сифилисом — болезнью, которую, как раньше считалось, удалось полностью взять под контроль. Причем год от года число заразившихся увеличивается в несколько раз.

Так, по данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, в 2013 году в стране регистрировали около 1000 случаев сифилиса. В 2021-м — почти 8000. В 2023-м — более 15 000, максимум с 1999 года, когда была введена текущая система учёта. Последние четыре года число подтверждённых случаев держится выше 13 000 ежегодно. В 2026 году — снова более 13 000.

Среди инфицированных около двух третей — мужчины всех возрастных групп — от 20 до 60 лет. У женщин случаи чаще фиксируются в возрасте до 30 лет. Сифилис перестал быть проблемой лишь маргинальных групп — он встречается во всех слоях населения.

Дело не в «легком поведении»?

Первое, что приходит в голову, — во всем виновата секс-индустрия. Исследования на уровне префектур показали: там, где больше всего соответствующих заведений, выше и заболеваемость. Среди женщин с этим диагнозом доля секс-работниц заметно выше, чем среди мужчин.

Но сводить всё только к проституции нельзя. Для других инфекций, передающихся половым путём, такой связи с числом секс-заведений не обнаружено. Значит, сифилис распространяется и по другим каналам.

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Надо меньше знакомиться в интернете?

Японские эксперты и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния называют основной «движущей силой» эпидемии приложения для знакомств. Они упростили поиск случайных партнёров и увеличили число незащищённых контактов. Причём среди самых разных людей. Именно это вывело инфекцию за пределы групп риска.

После отмены ковидных ограничений вернулась ночная жизнь, выросла социальная активность — и это подстегнуло рост заболеваемости.

Пенициллин только беременным

Среди других факторов — поздняя обращаемость за медицинской помощью, когда человек уже успел заразить других, и дефицит пенициллина — препарата первой линии для лечения.

В Японии нехватка пенициллина возникла из-за сочетания двух ключевых факторов: прекращения производства основного поставщика и резкого роста заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем.

Основная проблема связана с препаратом американской компании: в июле 2025 года из-за обнаружения посторонних примесей была проведена добровольная отзывная кампания, а в ноябре того же года на производственной линии произошла поломка оборудования, что привело к полной остановке выпуска. Поскольку после устранения неполадок требуется время на подготовку оборудования и прохождение проверок регулирующих органов, ожидается, что возобновление поставок на японский рынок произойдет только во второй половине 2027 года.

Пенициллин является препаратом первого выбора для лечения сифилиса и единственным рекомендуемым средством для предотвращения передачи инфекции от матери к плоду, что вызывает крайне высокий спрос. В сложившейся ситуации Японское общество инфекций, передающихся половым путем, уже обратилось к медицинским учреждениям с призывом отказаться от ненужных назначений, прекратить крупные заказы аптек и отдавать приоритет обеспечению беременных женщин.

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Угрожает ли России японская эпидемия?

Учитывая сокращение туристических и деловых связей прямой угрозы «импорта» японского сифилиса в России нет, но высокая мобильность населения создаёт риски заноса инфекции в целом.
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ЗдоровьеЗдоровая жизньсифилисвенерические болезнипенициллининфекционный заболеванияЯпония
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