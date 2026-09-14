Три упражнения на дикцию. Секреты успешного выступления от певицы Панкеевой

Как правильно подготовиться к выступлению перед людьми или к записи видео? Советы aif.ru дала певица, музыкант, актриса Алина Панкеева.
Для чего работать над дикцией?
Хорошая артикуляция помогает слушателю без труда разобрать текст песни и понять ее смысл. Это касается как быстрых композиций, так и медленных, поскольку четкое произношение помогает лучше передать настроение и характер произведения.
Ясная речь создает ощущение профессионального исполнения. Даже короткое музыкальное видео может выглядеть как полноценная работа, если у исполнителя хорошо поставлена дикция. Кроме того, это необходимо не только для записи песни, но и для общения с аудиторией, презентации новых клипов или каверов.
Секреты артикуляционной разминки
Всегда нужно начинать с разогрева голосовых связок и мышц лица. Губы, язык и нижняя челюсть должны двигаться свободно и без напряжения. Поэтому перед вокалом стоит уделить несколько минут разминке речевого аппарата.
Для этого прекрасно подходят любые скороговорки. Они есть на разные звуки и сочетания согласных, что помогает проработать сложные комбинации и повысить точность их произношения.
Скороговорки — это такие же упражнения для речевого аппарата, как физические упражнения для тела. Начинать всегда нужно с медленного темпа и постепенно увеличивать скорость. Здесь, как и в спорте, техника исполнения намного важнее рекордного темпа. Как только добьетесь чистого звучания на одном уровне скорости, переходите на следующий.
Варианты скороговорок перед записью
Первое упражнение хорошо подходит для тренировки согласных «к», «р» и «л»: «Король Карл кларнет купил, да кларнет короля Карла покорил». При быстром произношении эти звуки у многих людей начинают сливаться, из-за чего речь становится менее четкой. Пробуйте ускоряться постепенно, не забывая о четкости на каждом уровне.
Вторая скороговорка помогает проработать четкость окончаний слов: «У четырех черепашек четыре черепашонка». При ускорении следите, чтобы все последние буквы были произнесены разборчиво.
Третья — «Шесть мышат в камышах шуршат». Она короткая, но активно включает в работу язык и губы.
Как подготовить дикцию перед записью?
Перед записью вокала уделите несколько минут дыхательным упражнениям. Научитесь равномерно распределять воздух на целые фразы, чтобы в треке не было слышно резких вдохов и выдохов.
Проговаривайте скороговорки с разной интонацией. Это поможет не только разработать дикцию, но и настроиться на нужную эмоцию.
После упражнений на дыхание и дикцию, переходите к чтению самого текста песни. Сначала проговорите его как стихотворение без музыки, а затем переходите к репетиции уже как полноценного произведения. Обращайте внимание на места, где слова звучат как бы незавершенными или согласные трудно разобрать. Такие фрагменты необходимо потренировать дополнительно перед финальной записью песни.