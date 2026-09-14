Три упражнения на дикцию. Секреты успешного выступления от певицы Панкеевой

Как правильно подготовиться к выступлению перед людьми или к записи видео? Советы aif.ru дала певица, музыкант, актриса Алина Панкеева.

Для чего работать над дикцией?

Хорошая артикуляция помогает слушателю без труда разобрать текст песни и понять ее смысл. Это касается как быстрых композиций, так и медленных, поскольку четкое произношение помогает лучше передать настроение и характер произведения.

Ясная речь создает ощущение профессионального исполнения. Даже короткое музыкальное видео может выглядеть как полноценная работа, если у исполнителя хорошо поставлена дикция. Кроме того, это необходимо не только для записи песни, но и для общения с аудиторией, презентации новых клипов или каверов.

Секреты артикуляционной разминки

Всегда нужно начинать с разогрева голосовых связок и мышц лица. Губы, язык и нижняя челюсть должны двигаться свободно и без напряжения. Поэтому перед вокалом стоит уделить несколько минут разминке речевого аппарата.

Для этого прекрасно подходят любые скороговорки. Они есть на разные звуки и сочетания согласных, что помогает проработать сложные комбинации и повысить точность их произношения.

Скороговорки — это такие же упражнения для речевого аппарата, как физические упражнения для тела. Начинать всегда нужно с медленного темпа и постепенно увеличивать скорость. Здесь, как и в спорте, техника исполнения намного важнее рекордного темпа. Как только добьетесь чистого звучания на одном уровне скорости, переходите на следующий.

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Варианты скороговорок перед записью

Первое упражнение хорошо подходит для тренировки согласных «к», «р» и «л»: «Король Карл кларнет купил, да кларнет короля Карла покорил». При быстром произношении эти звуки у многих людей начинают сливаться, из-за чего речь становится менее четкой. Пробуйте ускоряться постепенно, не забывая о четкости на каждом уровне.

Вторая скороговорка помогает проработать четкость окончаний слов: «У четырех черепашек четыре черепашонка». При ускорении следите, чтобы все последние буквы были произнесены разборчиво.

Третья — «Шесть мышат в камышах шуршат». Она короткая, но активно включает в работу язык и губы.

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Как подготовить дикцию перед записью?

Перед записью вокала уделите несколько минут дыхательным упражнениям. Научитесь равномерно распределять воздух на целые фразы, чтобы в треке не было слышно резких вдохов и выдохов.

Проговаривайте скороговорки с разной интонацией. Это поможет не только разработать дикцию, но и настроиться на нужную эмоцию.

После упражнений на дыхание и дикцию, переходите к чтению самого текста песни. Сначала проговорите его как стихотворение без музыки, а затем переходите к репетиции уже как полноценного произведения. Обращайте внимание на места, где слова звучат как бы незавершенными или согласные трудно разобрать. Такие фрагменты необходимо потренировать дополнительно перед финальной записью песни.