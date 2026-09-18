Рака еще нет, а симптомы - есть. Найдены клетки, предупреждающие об опухоли

Рак нередко начинается задолго до первых симптомов. Учёные давно ищут ранние признаки, которые позволили бы заметить болезнь на той стадии, когда лечение наиболее эффективно. И, возможно, один из них уже найден — это клетки с аномально крупными ядрами.

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:

Представьте, что наша клетка — это маленькая фабрика с чёткими инструкциями. Железо для неё — жизненно важный микроэлемент, но если его слишком много происходит окислительный стресс. Большинство клеток от такой передозировки погибает. Но, как выяснили японские учёные из Университета Нагои, некоторые выживают и превращаются в странных гигантов с огромным ядром.

Раньше эти «клетки-гиганты» замечали под микроскопом на ранних стадиях рака, но их роль оставалась невыясненной. Теперь исследователи под руководством профессора Шини Тойокуни показали, что именно эти выжившие после железного удара клетки становятся фундаментом для будущей опухоли. Причём у крыс с мутацией гена BRCA1 (того самого, который связан с наследственным раком молочных желез и яичников) таких опасных гигантов образуется особенно много. Их ДНК ремонтируется хуже, поэтому предраковые клетки не погибают, а накапливают ошибки.

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Учёные пошли дальше, они «прочитали» активность генов в таких клетках, сохранив их пространственное расположение, и разделили гигантоядерные клетки на шесть типов. Оказалось, что не все они одинаково страшны. Одни просто стрессующие, другие уже почти раковые, с удлинёнными ядрами и включёнными онкогенами. И самое интересное, даже внешне нормальные клетки рядом с такими гигантами меняют свою активность, будто готовятся к худшему. А у пациентов с раком почки, чьи опухоли по генным «портретам» напоминали эти опасные гиганты, выживаемость оказалась ниже.

Почему это важно?

Во-первых, гигантоядерные клетки легко заметить под микроскопом, а значит, они могут стать простым и дешёвым маркером раннего рака, особенно у людей с мутациями BRCA1. Во-вторых, исследование намекает на новые цели для профилактики. Если научиться подавлять устойчивость таких клеток к ферроптозу (железозависимой гибели) или восстанавливать митохондрии, возможно, рак удастся остановить ещё до того, как он начнётся.

Конечно, это пока эксперименты на крысах и небольшие пилотные наблюдения на людях. Но направление крайне перспективное. Возможно, лет через десять анализ на «гигантские ядра» в биопсии почки станет таким же рутинным, как измерение давления. А пока, не злоупотребляйте добавками железа без назначения врача.