Проблема непосед. У гиперактивных людей живот болит чаще?

Диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ) в нашем представлении связан с непоседливостью, трудностями с концентрацией и импульсивностью. Но новое исследование британских учёных говорит о том, что СДВГ отзывается эхом далеко за пределами мозга — и не где-нибудь, а в животе. Речь идёт о систематическом обзоре и метаанализе, опубликованном в Journal of Attention Disorders. Исследователи из Медицинской школы Уорикского университета проанализировали 23 научные работы, охватившие более 1,9 миллиона человек — и детей, и взрослых. И вывод получился довольно неожиданным.
Что показало исследование?
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Оказалось, что у людей с диагнозом СДВГ риск столкнуться с любыми симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта на 48% выше, чем у нейротипичных сверстников. Причём речь не только о лёгком дискомфорте. Если копнуть глубже, картина становится ещё более выразительной.
Например, вероятность задержки стула у людей с СДВГ почти вдвое выше — на 97%. А недержание кала, или энкопрез, и вовсе встречается более чем в четыре раза чаще. Синдром раздражённого кишечника наблюдается на 58% чаще, диспепсия — боль и тяжесть в желудке — на 52%, диарея — в 2,18 раза, а боль в животе — на 88% чаще. В одном из исследований также отмечался повышенный риск метеоризма.
Почему так происходит?
Учёные пока не могут утверждать, что СДВГ напрямую вызывает эти расстройства. Метаанализ показывает лишь ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Однако есть несколько правдоподобных объяснений.
Одно из них — ось «кишечник—мозг». Это двусторонний канал связи между пищеварительной системой и центральной нервной системой, который активно изучается в последние годы. Известно, что у людей с СДВГ нередко меняется состав кишечного микробиома. Кроме того, сама диета, стресс, нарушения сна и импульсивное поведение — например, привычка есть на ходу или пропускать приёмы пищи — могут влиять на работу желудочно-кишечного тракта. А некоторые лекарства от СДВГ нередко тоже дают побочные эффекты со стороны пищеварения.
Что это значит для пациентов и врачей?
Таким образом, это не просто статистическая случайность. Полученные данные подтверждаются и тем, что люди с СДВГ чаще обращаются за медицинской помощью по поводу желудочно-кишечных жалоб. Это значит, что врачам стоит быть внимательнее, когда пациент приходит с упорными запорами, болями в животе или диареей. Возможно, стоит поинтересоваться, нет ли у него симптомов СДВГ. И наоборот, при лечении самого синдрома дефицита внимания полезно оценивать состояние пищеварительной системы.
Не только кишечник
Кстати, это не единственная система организма, которая страдает при СДВГ. Ранее учёные выяснили, что у людей с этим диагнозом и гипертонической болезнью чаще возникают неблагоприятные сердечно-сосудистые осложнения. Но это, вероятно, связано с низкой приверженностью лечению.
СДВГ — это не только «витающие в облаках» дети и взрослые, забывающие ключи. Это состояние, которое требует целостного взгляда на человека. И, возможно, забота о кишечнике станет ещё одним шагом к улучшению качества жизни миллионов людей с СДВГ. Будущие исследования должны показать, какие именно нейробиологические и генетические механизмы связывают мозг и пищеварение при СДВГ. А пока стоит запомнить: если у вас или вашего близкого с СДВГ часто болит живот или случаются проблемы с кишечником, не надо списывать это на совпадение. Стоит поговорить на эту тему с врачом.