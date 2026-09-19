Ортопед Литвиненко предупредил об опасности отказа от ежедневных прогулок

Врач-ортопед Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, что будет, если человек ежедневно мало двигается и не совершает прогулки. По его словам, главный враг в этом случае — гиподинамия.

«Гиподинамия — враг для всех внутренних органов и систем. Она способствует развитию артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий, варикозной болезни, атеросклероза, повышает риски инфаркта миокарда и инсульта головного мозга», — предупредил врач.

Он также отметил негативное влияние малоподвижного образа жизни на желудочно-кишечный тракт.

«Со стороны желудочно-кишечного тракта из-за плохой циркуляции крови пища хуже усваивается и медленнее продвигается по кишечнику. Это может приводить к колитам, коликам, вздутию, метеоризму, гастритам, энтеритам», — добавил Литвиненко.

Отдельно врач остановился на геморрое.

«Геморрой называют болезнью студентов или водителей. Основная причина его возникновения — длительный сидячий образ жизни», — сказал Литвиненко.

По его словам, сидячий, неактивный образ жизни приводит к тому, что болезни молодеют.

«Всё чаще молодые люди обращаются к ортопеду с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Например, распространённость артроза коленного сустава кратно растёт, и основная причина — это гиподинамия. Она же ведёт к избыточному весу и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему», — подытожил Литвиненко.

Ранее Литвиненко рассказал, что частое хрустение суставами ускоряет износ хрящевой ткани.