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Любите погорячее? Ученые из Оксфорда: кофе и чай вызывают рак пищевода

Любимые нами кофе и чай могут повышать риск рака пищевода более, чем в 3 раза.
Любимые нами кофе и чай могут повышать риск рака пищевода более, чем в 3 раза. pixabay.com

Ученые из Оксфорда провели исследование и пришли к шокирующим выводам: кофе и чай могут способствовать раку пищевода. Правда, они уточняют, что дело не в самих напитках, а в их температуре — именно она играет роль канцерогена.

Чем она больше, тем выше риск развития рака. В принципе, эта проблема известна.

Почему температура имеет значение

Мы ранее писали, что ещё в 2016 г. Международное агентство по изучению рака (МАИР) выступило с заявлением, что очень горячие напитки с температурой выше 65°C являются «вероятными канцерогенами» для человека. Онкологи пришли к такому заключению, изучая народы, у которых есть обычаи пить обжигающие матэ в Южная Америка и чай (некоторые регионы Азии).

«Механизм развития рака под воздействием горячих напитков понятен, — рассказывал нам тогда профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ им. Блохина Давид Заридзе. — Из-за обжигающего эффекта раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом неизбежно увеличивается проницаемость тканей, в том числе, и для канцерогенов».

Риски рака пищевода оказались весьма высокими

Участники исследования заполняли пищевые опросники, где указывали, как, что и сколько пьют ежедневно. Обязательно оценивалось субъективное восприятие температуры напитков: «теплые», «горячие» или «очень горячие». Конечно, больше всего пили чая и кофе, но кроме них еще учитывали разные травяные настои и чаи, какао, горячий шоколад, цикорий и т.д., и конечно же бульоны и прозрачные супы.

Всего ученые анализировали данные чуть ли не миллиона британцев (их было около 977 тысяч человек). За ними наблюдали более десяти лет. В итоге у 2348 диагностировали рак пищевода, из них 1045 случаев пришлось на агрессивную плоскоклеточную карциному. Именно этот вид рака был связан с высокой температурой напитков:

  • У тех, кто пил в день не менее шести просто «горячих» напитков, риск плоскоклеточного рака был выше в 1,7 раза.
  • У любителей «очень горячих» напитков риск возрастал более чем в три раза.

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Опасны не только очень горячие напитки

И вот тут возникает самый интересный аспект проблемы: ученые не могли измерять истинную температуру напитков и полгались только на их субъективную оценку. Но де факто пить 65-градусные напитки, считающиеся канцерогенными, подданные его величества не могли. Ученые это прекрасно понимали: «Менее ясно было то, распространяется ли это также на температуру, при которой обычно употребляются горячие напитки в западных странах» — говорит об этом доктор Керен Папиер, ведущий исследователь и старший эпидемиолог по вопросам питания в Оксфордском центре здоровья населения.

Почему же в большинстве стран мира пьют менее горячие напитки, чем 65 °C?

«Температура 65 °C очень высокая, по сути, она предельная для пальца, опущенного в жидкость, — объясняет эту проблему кандидат технических наук, специалист по пищевым производствам Дмитрий Зыков. — Выше ее мы терпеть не сможем и получим ожог. Для ожога мизинца достаточно и 65 °C.

Самый простой прием, позволяющий определять такую температуру, тест с керамической чашкой. Если жидкость в ней 65 °C, то удержать ее в руках нельзя более 3-5 секунд.

Давно, ради интереса, мы проводили в лаборатории эксперимент — определяли максимальную температуру, при которой можно глотнуть напиток. Она оказалась около 60 °C, и то, только из тонкостенного стакана. Дело в том, что чашки и стаканы с более толстым краем обжигают губы.

Конечно, есть люди у кого устойчивость к температуре немного выше, это тренируется (примерно так пьют мате в Южной Америке и чай в Азии – прим. ред.). Но это очень опасно, так как чревато ожогами рук и слизистых. Ведь ближе к 70 °C жидкость начинает просто физически вызывать ожоги.

И все это относится к обычной воде или напиткам на ее основе. А например, для бульона и других более жирных жидкостей предельная температура еще меньше — 60 °C».

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Так ли безопасна ли температура напитка ниже 65 °C?

Результаты ученых Оксфорда показывают, что канцерогенным действием фактически обладают напитки с температурой более низкой, чем 65 °C. И следовательно, пить даже не экстремально горячие напитки, как в Южной Америке или Азии, а просто горячие, как это делают в Западных странах и у нас, тоже может быть опасно. И вот это самый пугающий вывод исследования. Получается, что любители пить погорячее, вредят себе, не ведая того. Ведь даже просто горячие напитки могут повышать риск плоскоклеточного рака пищевода на 71%, а очень горячие (но при это они менее обжигающие, чем мате или некоторые чаи в Азии) — в три с лишним раза. Это серьезный повод задуматься, стоит ли подвергать себя таким рискам, и может быть просто немного уменьшить температуру кофе и чая.

При этом не стоит забывать, что у чая и кофе много полезных свойств, особенно, если их пить не очень горячими. Например, недавно мы писали об исследовании, в котором были определены лучшие дозы этих напитков для защиты от деменции.
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