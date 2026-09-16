Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
256

Когда можно сэкономить на установке «световой» пломбы?

Категория:  Заболевания и лечение
Ответ редакции
2
+
-

Пациент стоматолога часто оказывается перед выбором: какую пломбу поставить? Знакомые всем по лечению в поликлинике «цементные» стоят дешевле, а по ОМС вообще бесплатны. Световые — дороже. Когда можно сэкономить, а когда этого делать не стоит?

Об этом aif.ru рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Артем Корякин:

При прочих равных условиях стоматологи чаще отдают предпочтение световой пломбе и тому есть несколько причин.

Прежде всего, световые пломбы обладают гораздо более высокими эстетическими показателями: врач может подобрать любой подходящий для зубов цвет, поэтому фотополимерный материал подходит для пломбирования даже передних зубов. Химические пломбы для реставраций не используются, так как при контакте с кислородом материал изменяет свои свойства, что не позволяет подобрать необходимый оттенок.

Световые пломбы более износостойкие и у них лучшая адгезия («прилипание» к зубу) по сравнению с химическими. Именно поэтому фотополимерные пломбы реже повреждаются и выпадают.

Успех лечения зубов определяется не только материалом, из которого сделана пломба.
Не скрипите зубами! Как выбрать пломбу и сохранить ее надолго Подробнее

В отличие от светового материала, химические пломбы могут только заполнять имеющиеся полости, и из них невозможно сформировать полностью отсутствующие части зуба. Это может быть существенным фактором при сильном разрушении зуба. Световая пломба застывает исключительно под действием ультрафиолетовой лампы, что позволяет стоматологу максимально восстановить естественную форму зуба до застывания пломбирующего материала. При установке химической пломбы у врача есть ограниченное количество времени, поскольку пломба при взаимодействии с воздухом начинает быстро терять пластичность. Немаловажно, что световая пломба менее токсична.

При этом у химических пломб есть свои преимущества. В первую очередь это, конечно, цена. Кроме того, химическая пломба будет лучшим решением, если требуется временная пломба. В этом случае нет нужды гнаться за максимальным сроком службы.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ЗдоровьеЗдоровая жизньпломбысоветы стоматологастоматологияздоровье зубов
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть