Когда можно сэкономить на установке «световой» пломбы?

Пациент стоматолога часто оказывается перед выбором: какую пломбу поставить? Знакомые всем по лечению в поликлинике «цементные» стоят дешевле, а по ОМС вообще бесплатны. Световые — дороже. Когда можно сэкономить, а когда этого делать не стоит?

Об этом aif.ru рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Артем Корякин:

При прочих равных условиях стоматологи чаще отдают предпочтение световой пломбе и тому есть несколько причин.

Прежде всего, световые пломбы обладают гораздо более высокими эстетическими показателями: врач может подобрать любой подходящий для зубов цвет, поэтому фотополимерный материал подходит для пломбирования даже передних зубов. Химические пломбы для реставраций не используются, так как при контакте с кислородом материал изменяет свои свойства, что не позволяет подобрать необходимый оттенок.

Световые пломбы более износостойкие и у них лучшая адгезия («прилипание» к зубу) по сравнению с химическими. Именно поэтому фотополимерные пломбы реже повреждаются и выпадают.

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В отличие от светового материала, химические пломбы могут только заполнять имеющиеся полости, и из них невозможно сформировать полностью отсутствующие части зуба. Это может быть существенным фактором при сильном разрушении зуба. Световая пломба застывает исключительно под действием ультрафиолетовой лампы, что позволяет стоматологу максимально восстановить естественную форму зуба до застывания пломбирующего материала. При установке химической пломбы у врача есть ограниченное количество времени, поскольку пломба при взаимодействии с воздухом начинает быстро терять пластичность. Немаловажно, что световая пломба менее токсична.

При этом у химических пломб есть свои преимущества. В первую очередь это, конечно, цена. Кроме того, химическая пломба будет лучшим решением, если требуется временная пломба. В этом случае нет нужды гнаться за максимальным сроком службы.