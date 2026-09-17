Когда и как можно сэкономить на обезболивающих при лечении зубов?

Лидокаин и артикаин — два обезболивающих препарата, которые часто применяются в стоматологической практике. Бытует мнение, что лидокаин — это «бесплатное обезболивающее» по ОМС, а артикаин — платное. Это не совсем так: и лидокаин, и артикаин могут входить в ОМС. Их бесплатное предоставление зависит от клинической ситуации и региональных стандартов. Но в чем их разница и чем руководствуется врач, когда предлагает более дорогой аналог?

Об этом aif.ru рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Артем Корякин.

Выбор между лидокаином и артикаином зависит не от цены, а от клинической ситуации — и подчинён стандартам оказания помощи.

Оба препарата входят в стоматологические стандарты — приказы № 1490н и № 1526н — со своими средними дозами на курс: артикаин с адреналином 1,7 мл, лидокаин 20 мг. Артикаин действует примерно в 1,5 раза сильнее лидокаина и быстрее выводится из организма (всего за 20 минут), что особенно важно при заболеваниях печени и при беременности. Лидокаин же подходит для всех основных видов местной анестезии — введения под кожу, у нерва и нанесения на слизистую, а его максимальная доза составляет до 3–5 мг на килограмм веса без адреналина и до 7 мг/кг с ним. В любом случае анестетик применяют строго по инструкции и с учётом аллергии в прошлом, сопутствующих болезней, массы тела и характера вмешательства.

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Если препарат применяют не по инструкции, это нужно отдельно обосновать и зафиксировать в документах. Если у пациента выраженная реакция на адреналин, тогда выбор падает на лидокаин, но его обезболивающий эффект слабее и короче.