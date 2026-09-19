Какой оптимальный возраст для климакса и чем опасен поздний?

Почему одни женщины сталкиваются с климаксом в 45, а другие — в 55, и что считается «золотой серединой»?

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:

Оптимальным возрастом для наступления менопаузы (климакса) считается период с 45 до 55 лет, а наиболее благоприятным — промежуток с 50 до 52 лет. Это диапазон, при котором эстрогеновая защита действует достаточно, но и не слишком долго. Жить, а не мучиться. Как легко перенести менопаузу Подробнее

Чем опасен поздний климакс?

Поздней считается менопауза, наступившая после 55 лет. Она имеет как плюсы, так и минусы. Основные риски связаны с длительным воздействием эстрадиола, в первую очередь — на гормональнозависимые ткани.

Главная опасность — риск онкологических заболеваний. Длительное воздействие эстрадиола повышает риск рака молочной железы и рака эндометрия (слизистой оболочки матки), который повышает каждый дополнительный год отсрочки менопаузы.

На втором месте, как ни странно, находится ускоренное старение. Исследования показывают, что у женщин с менопаузой после 55 лет быстрее нарастает т. н. индекс дряхлости, снижаются физическая выносливость и устойчивость к стрессу. Еще не старость. Врач Краснопольская рассказала, что сокращает женский век Подробнее

Плюсы позднего климакса

С другой стороны, более длительная выработка эстрадиола дает и защитные эффекты.

Среди них, во-первых, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Риск инфарктов и инсультов у женщин, поздно вступивших в менопаузу, ниже на 10–20% по сравнению с женщинами с нормальным сроком менопаузы.

Во-вторых, защита костей. Снижается риск остеопороза и переломов шейки бедра.

В-третьих, снижение риска деменции. Поздняя менопауза (после 55 лет) ассоциирована с более низким риском развития деменции.