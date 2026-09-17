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Какие анализы нужно сдать осенью женщине после 40 лет?

Категория:  Здоровье
Ответ эксперта
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Существует ли сезонность в болезнях у женщин 40+ и можно ли предупредить сезонные недуги?

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин: 

Сезонность в состоянии здоровья женщин 40+ существует, а для некоторых состояний она выражена. Женщины после 40 лет входят в перименопаузу, когда снижается защитное действие эстрогенов, и сезонные факторы могут оказывать более сильное влияние.

Это касается, во-первых, сердечно-сосудистых заболеваний. Осенью и зимой выше риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов. Холод вызывает спазм сосудов, повышает АД и увеличивает вязкости крови. В зимнее время часто повышается холестерин, фибриноген, С-реактивный белок, как и дефицит витамина D.  

Профилактическое обследование после 40 — способ сохранить здоровье и качество жизни.
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Что нужно проверить осенью?

1. В это время года особенно важно контролировать артериальное давление, липидный профиль, глюкозу/гликированный гемоглобин, ЭКГ.

2. Осенью чаще болеют респираторными инфекциями: грипп, COVID-19, вирусные и бактериальные пневмонии. У женщин 40+ с факторами риска (курение, диабет, ожирение, гипертония) они протекают тяжелее.

Что делать - пройти вакцинацию - от гриппа (сентябрь–октябрь), COVID-19, пневмококка по показаниям.

3. Обостряются психические заболевания:

  • сезонное аффективное расстройство, депрессия, тревожное расстройство. Симптомы могут маскироваться под гипотиреоз, анемию, дефицит витамина D.

Как определить: воспользоваться опросниками PHQ-9, GAD-7, исследовать в крови ТТГ, ферритин, витамин D.

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4. Осенью-зимой больше падений и переломов, чаще наблюдается дефицит витамина D, что ухудшает плотность костей. После 45–50 лет повышается риск остеопороза.

Какие обследования необходимы: определение витамина D и кальция в крови, выполнение денситометрии (плотности костной ткани) после 45–50 лет.

5. При некоторых аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, системная красная волчанка) есть сезонные колебания активности, но данные неоднозначны.

Что делать:  при наличии жалоб – сдать анализы на СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), антитела по назначению ревматолога.

6. Осенью-зимой часто увеличивается вес, ухудшается углеводный обмен. Это повышает риск диабета 2 типа.

Что делать: определить глюкозу натощак, гликированный гемоглобин, липидный профиль.

7. Перименопауза после 40 может вызывать приливы, нарушение цикла, бессонницу, перепады настроения. Сезонная хандра может усиливать эти симптомы.

Какие обследования желательны: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон по показаниям, УЗИ малого таза, маммография.

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Какие исследования помогают выявить или предупредить эти болезни?

  1. Общеклинический анализ крови, ферритин, железо, трансферрин
  2. Витамин D (25-OH)
  3. ТТГ, свободный тироксин (Т4)
  4. Глюкоза, гликированный гемоглобин
  5. Липидный профиль
  6. СРБ, АЛТ, АСТ, креатинин
  7. Кальций, магний, B12, фолат
  8. По показаниям: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин. Однако полный список исследований всегда индивидуален и зависит от жалоб, семейного анамнеза и факторов риска.
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