Какие анализы нужно сдать осенью женщине после 40 лет?
Существует ли сезонность в болезнях у женщин 40+ и можно ли предупредить сезонные недуги?
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:
Сезонность в состоянии здоровья женщин 40+ существует, а для некоторых состояний она выражена. Женщины после 40 лет входят в перименопаузу, когда снижается защитное действие эстрогенов, и сезонные факторы могут оказывать более сильное влияние.
Это касается, во-первых, сердечно-сосудистых заболеваний. Осенью и зимой выше риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов. Холод вызывает спазм сосудов, повышает АД и увеличивает вязкости крови. В зимнее время часто повышается холестерин, фибриноген, С-реактивный белок, как и дефицит витамина D.
Что нужно проверить осенью?
1. В это время года особенно важно контролировать артериальное давление, липидный профиль, глюкозу/гликированный гемоглобин, ЭКГ.
2. Осенью чаще болеют респираторными инфекциями: грипп, COVID-19, вирусные и бактериальные пневмонии. У женщин 40+ с факторами риска (курение, диабет, ожирение, гипертония) они протекают тяжелее.
Что делать - пройти вакцинацию - от гриппа (сентябрь–октябрь), COVID-19, пневмококка по показаниям.
3. Обостряются психические заболевания:
- сезонное аффективное расстройство, депрессия, тревожное расстройство. Симптомы могут маскироваться под гипотиреоз, анемию, дефицит витамина D.
Как определить: воспользоваться опросниками PHQ-9, GAD-7, исследовать в крови ТТГ, ферритин, витамин D.
4. Осенью-зимой больше падений и переломов, чаще наблюдается дефицит витамина D, что ухудшает плотность костей. После 45–50 лет повышается риск остеопороза.
Какие обследования необходимы: определение витамина D и кальция в крови, выполнение денситометрии (плотности костной ткани) после 45–50 лет.
5. При некоторых аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, системная красная волчанка) есть сезонные колебания активности, но данные неоднозначны.
Что делать: при наличии жалоб – сдать анализы на СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), антитела по назначению ревматолога.
6. Осенью-зимой часто увеличивается вес, ухудшается углеводный обмен. Это повышает риск диабета 2 типа.
Что делать: определить глюкозу натощак, гликированный гемоглобин, липидный профиль.
7. Перименопауза после 40 может вызывать приливы, нарушение цикла, бессонницу, перепады настроения. Сезонная хандра может усиливать эти симптомы.
Какие обследования желательны: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон по показаниям, УЗИ малого таза, маммография.
Какие исследования помогают выявить или предупредить эти болезни?
- Общеклинический анализ крови, ферритин, железо, трансферрин
- Витамин D (25-OH)
- ТТГ, свободный тироксин (Т4)
- Глюкоза, гликированный гемоглобин
- Липидный профиль
- СРБ, АЛТ, АСТ, креатинин
- Кальций, магний, B12, фолат
- По показаниям: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин. Однако полный список исследований всегда индивидуален и зависит от жалоб, семейного анамнеза и факторов риска.