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Киприанов день. Что можно и что нельзя делать 13 сентября 2026 года

Киприан Карфагенский.
Киприан Карфагенский. фрагмент фрески

13 сентября 2026 года чтят священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Также в этот день празднуется Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Журавлинка или Журавлиное вече. Считалось, что в этот день птицы собираются вместе, чтобы потом лететь на юг.

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Киприан. Фасций Киприан жил в III веке в греческом Карфагене. Он был выходцем из богатой и знатной семьи, получил блестящее образование, что вкупе с природными данными дало ему возможность стать блестящим оратором. Он был преподавателем риторики в местном училище. До 40 лет он был язычником и не помышлял об иной вере. Но затем, узнав труды богословов, осознанно сделал выбор в пользу христианства. Одновременно он не просто отказался от всех порочных привычек, но раздал свое имущество бедным. Уже через два года за наполненную духовностью жизнь он был избран епископом. И почти в то же время начались массовые гонения на христиан. Император-язычник Валериан приговорил Киприана к смертной казни.

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Положение пояса Богородицы. Предание гласит, что пояс, принадлежащий самой Богородице, как и ее риза, незадолго до смерти девы Марии были переданы на хранение благочестивой иерусалимской вдове. И так же как риза передавались в ее семье из поколения в поколение. При императоре Аркадии он был вновь обретен верующими, привезен в Константинополь, где положен в прекрасном ларце в одном из трех храмов, связанных с именем Богородицы — в Халкопратийскую церковь. В результате двух падений Константинополя — сначала в 1204 году, затем, окончательно, в 1453 году, — пояс, как и почти все другие святыни Царьграда, покинул город.

Смысл праздника

Вера может прийти в любом возрасте и состоянии, самое важное принять ее осознано и идти до конца в своих убеждениях.

Где сейчас можно поклониться частицам пояса Богоматери?

Частицы его разбросаны по миру. Можно поклониться им в:

  • Афонском Ватопедском монастыре,
  • Трирском монастыре,
  • Санкт-Петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре,
  • Казанском кафедральном соборе.

Традиции богослужения

Совершается славословная служба Положения честного пояса Пресвятой Богородицы.

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Что можно делать 13 сентября 2026 года

  • Пора начинать собирать и заготавливать клюкву.
  • Нужно испечь пирог с клюквой.
  • Очень важно убраться в доме.
  • Не менее важно «почистить» собственные мысли.
  • Прекрасный день, чтобы наладить отношения с близкими, если они разладились.

Что нельзя делать 13 сентября 2026 года

  • Нельзя начинать путешествие.
  • Не стоит сажать и пересаживать растения.
  • Очень плохо принимать любые вещи от незнакомцев.
  • Нельзя занимать деньги.
  • Обязательно откажитесь от любых предпосылок к конфликтам.
  • Плохой день для свадьбы и любых пышных праздников.

Что можно есть 13 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.

Народные приметы погоды

  • Растущая в эту ночь луна — к хорошему урожаю клюквы.
  • Птицы раскричались — к дождю.
  • Туман утром — к безветренной погоде.
  • Муравейники сильно выросли — зима будет холодной.
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Здоровьеправославный праздникправославные святыеКиприан Карфагенский
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