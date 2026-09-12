Киприанов день. Что можно и что нельзя делать 13 сентября 2026 года

13 сентября 2026 года чтят священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Также в этот день празднуется Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Журавлинка или Журавлиное вече. Считалось, что в этот день птицы собираются вместе, чтобы потом лететь на юг.

О чем вспоминают в Церкви 13 сентября 2026 года. Историческая справа

Киприан. Фасций Киприан жил в III веке в греческом Карфагене. Он был выходцем из богатой и знатной семьи, получил блестящее образование, что вкупе с природными данными дало ему возможность стать блестящим оратором. Он был преподавателем риторики в местном училище. До 40 лет он был язычником и не помышлял об иной вере. Но затем, узнав труды богословов, осознанно сделал выбор в пользу христианства. Одновременно он не просто отказался от всех порочных привычек, но раздал свое имущество бедным. Уже через два года за наполненную духовностью жизнь он был избран епископом. И почти в то же время начались массовые гонения на христиан. Император-язычник Валериан приговорил Киприана к смертной казни. Календарь православных праздников с 7 по 13 сентября 2026 года. Инфографика Подробнее

Положение пояса Богородицы. Предание гласит, что пояс, принадлежащий самой Богородице, как и ее риза, незадолго до смерти девы Марии были переданы на хранение благочестивой иерусалимской вдове. И так же как риза передавались в ее семье из поколения в поколение. При императоре Аркадии он был вновь обретен верующими, привезен в Константинополь, где положен в прекрасном ларце в одном из трех храмов, связанных с именем Богородицы — в Халкопратийскую церковь. В результате двух падений Константинополя — сначала в 1204 году, затем, окончательно, в 1453 году, — пояс, как и почти все другие святыни Царьграда, покинул город.

Смысл праздника

Вера может прийти в любом возрасте и состоянии, самое важное принять ее осознано и идти до конца в своих убеждениях.

Где сейчас можно поклониться частицам пояса Богоматери?

Частицы его разбросаны по миру. Можно поклониться им в:

Афонском Ватопедском монастыре,

Трирском монастыре,

Санкт-Петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре,

Казанском кафедральном соборе.

Традиции богослужения

Совершается славословная служба Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее

Что можно делать 13 сентября 2026 года

Пора начинать собирать и заготавливать клюкву.

Нужно испечь пирог с клюквой.

Очень важно убраться в доме.

Не менее важно «почистить» собственные мысли.

Прекрасный день, чтобы наладить отношения с близкими, если они разладились.

Что нельзя делать 13 сентября 2026 года

Нельзя начинать путешествие.

Не стоит сажать и пересаживать растения.

Очень плохо принимать любые вещи от незнакомцев.

Нельзя занимать деньги.

Обязательно откажитесь от любых предпосылок к конфликтам.

Плохой день для свадьбы и любых пышных праздников.

Что можно есть 13 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.

Народные приметы погоды