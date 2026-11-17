Глубокие прогибы и скрутки в йоге требуют особой осторожности при обострении межпозвонковых грыж, нестабильности позвоночника и выраженном остеопорозе, рассказал хирург, старший преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT.

По его словам, при обострении грыжи такие движения могут спровоцировать сдавление нервного корешка, сильную боль в ноге и нарушение чувствительности. При смещении позвонков резкое переразгибание способно усугубить проблему.

При тяжёлом остеопорозе интенсивные прогибы противопоказаны из-за риска компрессионного перелома, предупредил Умнов. Хрупкие позвонки могут пострадать даже при выполнении внешне несложной позы.

После операций на позвоночнике или крупных суставах возвращение к подобным нагрузкам необходимо согласовывать с оперировавшим хирургом. Умнов посоветовал сначала пройти диагностику и получить консультацию специалиста, а затем выбирать стиль йоги и интенсивность занятий.