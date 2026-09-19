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Генетик Северинов прокомментировал споры вокруг души зачатых при ЭКО детей

freepik.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Дети, зачатые при помощи ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным способом, заявил в интервью «360» генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Эти дети будут ничуть не отличаться от тех, которые были зачаты обычным способом», - сказал он.

Ученый также прокомментировал мнение, что зачатые при ЭКО дети якобы рождаются без души.  По словам Северинова, что такое душа — это отдельный вопрос. При этом уже десятки миллионов людей существуют на этой планете и у них рождаются уже их собственные дети. Они не могли появиться, если бы не существовала процедура ЭКО, подчеркнул он.

Ранее академик РАН Евгений Рогаев рассказал, что наследственную раннюю форму болезни Альцгеймера вызывают мутации в двух генах, PSEN1 и PSEN2. Он заявил о возможности предотвратить развитие заболевания с помощью редактирования генома при ЭКО.
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ЗдоровьеэкодушаСеверинов
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