Генетик Северинов назвал «крем из эмбрионов» легендой

Невостребованные эмбрионы после ЭКО не используют для производства стволовых клеток и косметических средств для омоложения, рассказал в интервью «360» генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

Он рассказал, что эмбрионы, которые подсаживаются женщине - это «не человечки с ручками и ножками», а крохотный, еле-еле видимый глазом набор 120 клеток.

«Из этого вы не приготовите никакой ценной массы», — заверил Северинов.

Он назвал подобные утверждения городской легендой. По словам ученого, невостребованные эмбрионы хранятся в условиях глубокой заморозки и могут быть использованы, если семья решит снова прибегнуть к процедуре.

Ранее врач-репродуктолог Кирилл Дворцов рассказал, что спланировать рождение близнецов для супружеской пары невозможно даже при проведении ЭКО.