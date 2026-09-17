Могут ли кислые яблоки вызывать гастрит?

Употребление кислых яблок не может быть первопричиной гастрита. Однако они могут стать провокатором обострения и неприятных симптомов у людей с уже воспалённой слизистой желудка или с повышенной чувствительностью к кислой пище.

Причинами хронического гастрита чаще всего выступают инфекция Helicobacter pylori, длительный приём некоторых обезболивающих и противовоспалительных препаратов, аутоиммунные процессы, заброс желчи, хронический стресс и другие факторы. Поэтому утверждать, что человек «заработал» гастрит, употребляя кислые яблоки, неверно. У здорового человека с нормальной, невоспалённой слизистой оболочкой однократное или умеренное употребление кислого яблока вряд ли приведёт к развитию гастрита.

«Тем не менее кислые яблоки содержат органические кислоты — яблочную и лимонную, — которые могут раздражать слизистую оболочку желудка, — рассказал aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. — Кроме того, кислая пища стимулирует выработку соляной кислоты. Если у человека уже есть гастрит, особенно если он сопровождается повышенной секрецией соляной кислоты или кислотозависимыми симптомами, употребление кислых яблок может усиливать изжогу, жжение, боль и чувство дискомфорта в верхней части живота. Именно поэтому в период обострения гастрита свежие кислые яблоки обычно не рекомендуются. Они не создают заболевание „с нуля“, но могут спровоцировать обострение уже имеющегося воспаления. В период обострения лучше употреблять запечённые яблоки или яблочное пюре. Термическая обработка и измельчение снижают раздражающее действие на слизистую. В период обострения гастрита людей обычно и не тянет на кислые яблоки — организм сам подсказывает, что нужно избегать раздражающей пищи».