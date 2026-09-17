День Захарии и Елисаветы. Что можно и что нельзя делать 18 сентября 2026 г.

18 сентября 2026 года вспоминают родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарии и его жену праведную Елисавету. Считалось, что в этот день пишется судьба каждого человека, а перед этим происходит взвешивание добрых и плохих дел.
О чем вспоминают в Церкви 18 сентября 2026 года. Историческая справка
Священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета долгие годы не имели детей. Они уже стали немолодыми, но ребенок все не появлялся. Елисавета была сестрой матери Богородицы Анны. И вот за полгода до того, как деве Марии явился посланец, который принес ей весть о непорочном зачатии, архангел Гавриил явился к Елисавете и возвестил той о скором рождении сына, которому предстоит выполнить великую миссию, что ему предстоит приготовить людей к пришествию Спасителя. С тем же посланием Гавриил прибыл и к Захарии, который горестно молился в пустыне. Тот был в таком отчаянии, что усомнился в благой вести. За что был наказан: он онемел и был таким до рождения Иоанна. Лишь в тот момент, когда пора было наречь младенца, он обрел дар речи. Как и предсказал ангел, мальчика назвали Иоанн. С того момента Захарий стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече. Через некоторое время началось избиение младенцев по воле царя Ирода, который узнал от волхвов о рождении Иисуса, которого они прямо назвали Царем Царей. В храм к Захарии ворвались солдаты и потребовали выдать сына, тот твердо отказался, за что и был убит. А Елисавета имела предупреждение об опасности свыше и успела унести ребенка в пустыню. Через 40 дней Елисавета умерла, а Иоанн прожил в одиночестве в пустыне до 30 лет.
Смысл праздника
Этот день напоминает нам о важности святых, которые входили в ближайший круг Иисуса.
О чем молятся святым Захарии и Елисавете?
Им принято молиться о даровании детей, а беременные просят у них легких родов и здорового человека.
Традиции богослужения
Служба пророка Захарии шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
Народные приметы погоды
- Пожелтели уже листья на рябине — земля будет ранней, а осень дождливой.
- Животные в доме прячутся — скоро испортится погода.
- Утром красное солнце — к ненастью.
Что можно делать 18 сентября 2026 года
- Важный день, чтобы подвести итоги года — разобраться в своих свершениях и ошибках.
- Обязательно убраться в доме.
- Принято ходить в баню.
- Отличный день для свадьбы.
Что нельзя делать 18 сентября 2026 года
- Лучше не пускать в дом незнакомых людей.
- Нельзя надевать грязную и рваную одежду.
- Очень плохо сквернословить.
- Нельзя ссориться с супругом.
- Плохо стирать постельное белье.
- Нельзя выходить на улицу с распущенными волосами женщинам, особенно незамужним.
Что можно есть 18 сентября 2026 года. Постные правила
В этот день соблюдается пост, потому что он приходится на пятницу.
Интересный факт
Народ наделял особыми качествами родившегося в этот день человека. Считалось, что он наделен удивительной духовной силой.