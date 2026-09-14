День святого Маманта. Что можно и что нельзя делать 15 сентября 2026 года

15 сентября 2026 года празднуют день мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. На Руси он получил имя Маммонтий и прозвище Овчарник, потому что считался покровителем овец, которых пас при жизни, коз и других домашних животных.

О чем вспоминают в Церкви 15 сентября 2026 года. Историческая справка

Родители Маманта — Феодот и Руфина — были очень знатными людьми, оба они исповедовали христианство. Вскоре после рождения сына они были схвачены, отправлены в темницу, и там умерли, потому что не захотели отказаться от веры. Младенец же был отдан на воспитание благочестивой вдове. Он с ранней юности проявлял проповедческие таланты, обратив в свою веру многих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и тот велел схватить мальчика. Мамант не стал отпираться и твердо исповедовал свою веру и на суде, так как он был знатен, то его не рискнули подвергнуть пыткам. Мальчика отправили к императору Аврелиану, который попытался переубедить ребенка. Однако Мамант оставался тверд. И его все же подвергли пыткам, а потом решили утопить. В этот момент в его судьбу вмешался ангел и спас его от смерти. Он велел Маманту с той поры жить отшельником и указал выбрать в качестве места жительства высокую гору неподалеку от Кесарии. Юноша так и поступил — он устроил на горе небольшую церковь, где и стал проводить день за днем в молитвах и посте. От Господа он получил волшебный дар — умение общаться с животными. Каждый день к его жилью собирались дикие звери, и он читал им Священное писание. Питался он молоком диких коз. А еще делал сыр и раздавал его нищим. Слух о его духовной силе распространился по Кесарии, к нему стали тянутся паломники. Это вызвало недовольство властей, к горе послали воинов, но те не стали хватать Маманта, приняв его за простого пастуха. Он сам открылся им, ведь он заранее имел весть, что ему предстоит принять мученическую смерть, и сам отправился в город. Его подвергли жестоким пыткам, однако они только укрепляли его в вере. Его бросили на съедение львам, но те не тронули мученика. Один из жрецов поразил его трезубцем, однако Маманту хватило сил выйти из города, дойти до пещеры, где он и отдал с молитвой Богу душу. Христиане похоронили его. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее

Смысл праздника

Слово Божие важно любой твари живой, а веру родителей следует нести гордо, несмотря на любые испытания.

Традиции богослужения

Служба мученика Маманта не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

Народные приметы погоды

— Красный закат — к скорым заморозкам.

— Низкие облака — к плохой погоде.

— Дождь в этот день обещает хорошую осень дальше.

— Холодный ясный день — к дождям.

— Безветренный день — впереди теплые денечки.

Что можно делать 15 сентября 2026 года

— Принято ухаживать за домашними животными.

— Начинают копать позднюю картошку.

— Принято готовить блюда из картофеля.

— Прекрасный день для свадеб и свиданий. Кому молиться о благополучии? Подробнее

Что нельзя делать 15 сентября 2026 года

— Нельзя жаловаться на судьбу.

— Очень плохой день для покупок, особенно крупных.

— Плохо наряжаться в яркую одежду.

— Нельзя ходить в магазин.

— Нельзя обижать животных.

Что можно есть 15 сентября 2026 года. Постные правила

День не постный, есть можно все.