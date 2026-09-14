День святого Маманта. Что можно и что нельзя делать 15 сентября 2026 года

15 сентября 2026 года празднуют день мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. На Руси он получил имя Маммонтий и прозвище Овчарник, потому что считался покровителем овец, которых пас при жизни, коз и других домашних животных.
О чем вспоминают в Церкви 15 сентября 2026 года. Историческая справка
Родители Маманта — Феодот и Руфина — были очень знатными людьми, оба они исповедовали христианство. Вскоре после рождения сына они были схвачены, отправлены в темницу, и там умерли, потому что не захотели отказаться от веры. Младенец же был отдан на воспитание благочестивой вдове. Он с ранней юности проявлял проповедческие таланты, обратив в свою веру многих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и тот велел схватить мальчика. Мамант не стал отпираться и твердо исповедовал свою веру и на суде, так как он был знатен, то его не рискнули подвергнуть пыткам. Мальчика отправили к императору Аврелиану, который попытался переубедить ребенка. Однако Мамант оставался тверд. И его все же подвергли пыткам, а потом решили утопить. В этот момент в его судьбу вмешался ангел и спас его от смерти. Он велел Маманту с той поры жить отшельником и указал выбрать в качестве места жительства высокую гору неподалеку от Кесарии. Юноша так и поступил — он устроил на горе небольшую церковь, где и стал проводить день за днем в молитвах и посте. От Господа он получил волшебный дар — умение общаться с животными. Каждый день к его жилью собирались дикие звери, и он читал им Священное писание. Питался он молоком диких коз. А еще делал сыр и раздавал его нищим. Слух о его духовной силе распространился по Кесарии, к нему стали тянутся паломники. Это вызвало недовольство властей, к горе послали воинов, но те не стали хватать Маманта, приняв его за простого пастуха. Он сам открылся им, ведь он заранее имел весть, что ему предстоит принять мученическую смерть, и сам отправился в город. Его подвергли жестоким пыткам, однако они только укрепляли его в вере. Его бросили на съедение львам, но те не тронули мученика. Один из жрецов поразил его трезубцем, однако Маманту хватило сил выйти из города, дойти до пещеры, где он и отдал с молитвой Богу душу. Христиане похоронили его.
Смысл праздника
Слово Божие важно любой твари живой, а веру родителей следует нести гордо, несмотря на любые испытания.
Традиции богослужения
Служба мученика Маманта не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
Народные приметы погоды
— Красный закат — к скорым заморозкам.
— Низкие облака — к плохой погоде.
— Дождь в этот день обещает хорошую осень дальше.
— Холодный ясный день — к дождям.
— Безветренный день — впереди теплые денечки.
Что можно делать 15 сентября 2026 года
— Принято ухаживать за домашними животными.
— Начинают копать позднюю картошку.
— Принято готовить блюда из картофеля.
— Прекрасный день для свадеб и свиданий.
Что нельзя делать 15 сентября 2026 года
— Нельзя жаловаться на судьбу.
— Очень плохой день для покупок, особенно крупных.
— Плохо наряжаться в яркую одежду.
— Нельзя ходить в магазин.
— Нельзя обижать животных.
Что можно есть 15 сентября 2026 года. Постные правила
День не постный, есть можно все.