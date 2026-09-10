Живём лишь РАС. Как помочь ребёнку с расстройством аутистического спектра

Очень трудно смириться с тем, что у твоего ребёнка неизлечимое расстройство психики и он никогда не будет таким, как все. Но игнорировать очевидное нельзя, как и ставить на своей жизни крест, полностью растворяясь в заботе о малыше.
«Когда Марк родился, я была уверена, что впереди меня ждёт счастливое материнство, – вспоминает Диана Белова. – Мальчик рос любознательным, развивался по возрасту и даже начал говорить раньше многих сверстников. Но после года всё изменилось».
Просто тревожная мать?
У ребёнка вдруг перестала развиваться речь, Марк реже откликался на своё имя, чаще уходил в себя. Материнская интуиция подсказывала: что-то не так. Сначала Диана обратилась к неврологу, но тот посоветовал ей перестать нервничать и отобрать у малыша соску. Тогда, дескать, сын обязательно заговорит. Да и другие врачи говорили примерно то же самое: «Вы слишком тревожная мама», «Мальчики развиваются позже», «Подождите». Однако внутреннее беспокойство не отпускало Диану. Она отправилась к остеопату, тот направил к логопеду-дефектологу, затем были нейропсихолог, речевой невролог. Мальчику ставили сначала задержку речевого, потом психоречевого развития. А когда Марку исполнилось 5 лет, прозвучал страшный диагноз – аутизм.
Забота о себе не эгоизм
Самым сложным оказалось не услышать диагноз, а принять его. Долгое время мать мучило чувство вины. Но со временем она поняла: это не помогает ребёнку, а лишь забирает у родителей силы и драгоценное время.
Дальше Диану ждала новая ловушка, в которую попадают многие мамы особенных детей, – она полностью погрузилась в реабилитацию сына. Помимо медикаментозной коррекции и ежедневных занятий со специалистами Марка стали водить на плавание, адаптивную физкультуру, остеопатию, массажи, транскраниальную магнитную стимуляцию и другие коррекционные занятия. Незаметно Диана, жизнь которой сосредоточилась только на Марке, пришла к полному эмоциональному выгоранию. Отношения с мужем разладились, в итоге они развелись. Затем начало сбоить и её собственное здоровье. И тогда Диана осознала: забота о себе не эгоизм, а необходимость. Ведь если мама истощена, ей нечем делиться с ребёнком.
Не кони и не дельфины
«За эти годы я поняла, что не существует волшебной таблетки. Лучший результат даёт только комплексный подход, и чем быстрее родители начнут реабилитацию, тем успешнее будут результаты», – уверена Диана.
Самые заметные изменения у Марка произошли благодаря ежедневным занятиям с логопедом-дефектологом и нейропсихологом. После них у мальчика появились первые звукоподражания, затем слова, он стал спокойнее, начал больше интересоваться окружающим миром и постепенно включаться в общение. «Я до сих пор помню, как впервые услышала долгожданное слово «мама» и расплакалась от счастья», – вспоминает Диана.
Методы коррекции, о которых говорят чуть ли не как о панацее от аутизма, по мнению мамы Марка, не являются важными. «Например, метод Томатис может быть хорошим вспомогательным инструментом, – уточняет Диана. – Транскраниальная магнитная стимуляция помогла Марку снизить интенсивность истерик и поддержала развитие речи. Но и этот метод лишь дополнение, а не самостоятельное лечение. Иппо- и дельфинотерапия – просто способы подарить ребёнку яркие эмоции, снизить тревожность и получить новый опыт. Они не лечат аутизм, но делают жизнь пациента эмоционально богаче. АВА-терапия, которая эффективна для многих детей с аутизмом, моему сыну не слишком помогла, а безглютеновая диета хоть и слегка улучшила состояние, но вызвала у Марка сильное напряжение, поэтому от неё отказались в пользу просто здорового питания. В общем, каждому ребёнку нужен индивидуальный подход».
Динамика положительная
«Не все решения оказались удачными. Год, проведённый в коррекционном детском саду, не оправдал наших ожиданий, – говорит Диана. – Заметного прогресса в развитии не было. Поэтому я больше верю в инклюзивную среду, где ребёнок может перенимать поведение у обычных деток».
Сегодня Марку девять лет. Он учится в инклюзивной школе, стал общаться не только со взрослыми, но и со сверстниками, учится дружить. Мальчик ходит в модельную школу для детей с особенностями развития, участвует в показах и фотосессиях. Посещает невролога раз в год и наблюдается у психиатра. У него сформировались все навыки самообслуживания. Он умеет писать, читать и хорошо считает. И если раньше не мог сам есть из ложки и питался только измельчённой пищей, то теперь ест сам практически всё. Пока у него ещё остались проблемы со страхами (боязнь определённых звуков запускает нежелательное поведение), но уже наметился прогресс с навыками саморегуляции.
«Конечно, остаются вопросы, на которые пока нет ответов. Какой будет взрослая жизнь моего сына? Насколько самостоятельным он станет? Сможет ли однажды создать собственную семью? Эти мысли периодически возвращаются, вызывая тревогу за его будущее, – делится Диана. – Но за эти годы я поняла главное: диагноз не отменяет жизнь. Он меняет её, заставляет пересмотреть ценности, учит радоваться тому, что раньше казалось само собой разумеющимся. Сегодня я больше не измеряю счастье большими событиями. Иногда оно заключается в новом слове, самостоятельном поступке сына или просто в его улыбке. И если моя история поможет хотя бы одной семье не потерять надежду после постановки диагноза, значит, обо всём этом стоит говорить».
Комментарий специалиста
Наш эксперт – врач-психиатр, психотерапевт Анастасия Афанасьева:
– РАС (расстройство аутистического спектра) – это нарушение нейропсихического развития, при котором у человека с рождения по-другому работают восприятие, коммуникация, социальное взаимодействие, а также сенсорная чувствительность. В мире сегодня фиксируется всё большее количество таких пациентов. В России же, по данным на 2021 год, среди взрослых людей такой диагноз имели менее тысячи, что связано со слабым развитием диагностики и с отсутствием чётких критериев постановки диагноза в прошлом.
К современным методам терапии РАС для пациентов первого уровня поддержки подходят когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ), социально-коммуникативные тренинги, сенсорно-интегративная терапия. При увеличении уровня поддержки нужны функциональный анализ поведения (ФАП) и интенсивные обучающие программы.