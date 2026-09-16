В чем разница между ирландским и шотландским виски?

Ирландия и Шотландия веками спорят о первенстве в производстве «воды жизни» — uisge beatha. Самое раннее письменное упоминание ирландского виски часто относят к 1405 году («Анналы Клонмакнойса»), а шотландского — к 1494 году (Exchequer Rolls). Но главные различия лежат не в истории, а в технологии: сколько раз перегоняют спирт, используют ли торф для сушки солода, какое сырьё берут и как выдерживают. Есть и внешняя деталь: в Ирландии пишут whiskey, в Шотландии — whisky.

Производство виски в Шотландии. Фото: istockphoto.com/ abzee

Из чего и как делают шотландский и ирландский виски?

Обе страны используют ячмень, но обращаются с ним по-разному. В Шотландии соложеный ячмень нередко сушат над горящим торфом — болотным топливом, которое придаёт зерну дымный, землистый аромат. Особенно это характерно для Айлы и некоторых островных и высокогорных виски. Однако не весь шотландский скотч дымный: в Спейсайде и других регионах торф часто не используют, и виски получается фруктовым, медовым, цветочным.

В Ирландии солод обычно сушат в закрытых печах, без дыма, поэтому торфяной профиль не является типичным. Но утверждать, что торф не используется совсем, нельзя: существуют ирландские торфяные виски, например, Connemara. Просто это скорее исключение, чем правило.

Отдельная история — ирландский single pot still. По закону в его заторе должно быть не менее 30% соложеного и не менее 30% несоложеного ячменя; это даёт пряный, маслянистый и более сложный вкус. Шотландский single malt делается только из 100% соложеного ячменя.

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Есть ли разница в изготовлении ирландского и шотландского дистиллята?

Ключевое технологическое отличие — число перегонок. В Шотландии чаще всего перегоняют дважды, иногда два с половиной раза; тройная перегонка встречается реже. Двойная перегонка сохраняет больше ароматических соединений, поэтому скотч часто получается плотнее и характернее.

В Ирландии исторически распространена тройная перегонка: она делает спирт мягче, чище и глаже. Но это традиция, а не жёсткое требование закона. Некоторые ирландские виски дистиллируются дважды, поэтому корректнее говорить, что тройная перегонка — самая узнаваемая черта ирландского стиля, но не обязательный признак каждого ирландского виски.

Какая выдержка у ирландского и шотландского виски?

И шотландский, и ирландский виски должны выдерживаться минимум три года. Различаются требования к бочкам: шотландский скотч обязан созревать в дубовых бочках объёмом не более 700 литров, а ирландский требует выдержки в деревянных бочках, обычно дубовых, но не устанавливает такой жёсткий лимит по объёму и не настаивает исключительно на дубе.

Климат тоже влияет. В Шотландии он прохладный, влажный и ветреный, в Ирландии — более мягкий и влажный. Мягкий ирландский климат может ускорять взаимодействие спирта с бочкой, добавляя фруктовые и кремовые ноты.

Источники:

www.thedrinksbusiness.com

www.masterofmalt.com

scotch-whisky.org.uk