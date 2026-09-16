Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
1017

В чем разница между ирландским и шотландским виски?

Категория:  Блюда и напитки
Ответ редакции
0
+
-

Ирландия и Шотландия веками спорят о первенстве в производстве «воды жизни» — uisge beatha. Самое раннее письменное упоминание ирландского виски часто относят к 1405 году («Анналы Клонмакнойса»), а шотландского — к 1494 году (Exchequer Rolls). Но главные различия лежат не в истории, а в технологии: сколько раз перегоняют спирт, используют ли торф для сушки солода, какое сырьё берут и как выдерживают. Есть и внешняя деталь: в Ирландии пишут whiskey, в Шотландии — whisky.

Производство виски в Шотландии.
Производство виски в Шотландии. Фото: istockphoto.com/ abzee

Из чего и как делают шотландский и ирландский виски?

Обе страны используют ячмень, но обращаются с ним по-разному. В Шотландии соложеный ячмень нередко сушат над горящим торфом — болотным топливом, которое придаёт зерну дымный, землистый аромат. Особенно это характерно для Айлы и некоторых островных и высокогорных виски. Однако не весь шотландский скотч дымный: в Спейсайде и других регионах торф часто не используют, и виски получается фруктовым, медовым, цветочным.

В Ирландии солод обычно сушат в закрытых печах, без дыма, поэтому торфяной профиль не является типичным. Но утверждать, что торф не используется совсем, нельзя: существуют ирландские торфяные виски, например, Connemara. Просто это скорее исключение, чем правило.

Отдельная история — ирландский single pot still. По закону в его заторе должно быть не менее 30% соложеного и не менее 30% несоложеного ячменя; это даёт пряный, маслянистый и более сложный вкус. Шотландский single malt делается только из 100% соложеного ячменя.

Мир виски. Инфографика Подробнее

Есть ли разница в изготовлении ирландского и шотландского дистиллята?

Ключевое технологическое отличие — число перегонок. В Шотландии чаще всего перегоняют дважды, иногда два с половиной раза; тройная перегонка встречается реже. Двойная перегонка сохраняет больше ароматических соединений, поэтому скотч часто получается плотнее и характернее.

В Ирландии исторически распространена тройная перегонка: она делает спирт мягче, чище и глаже. Но это традиция, а не жёсткое требование закона. Некоторые ирландские виски дистиллируются дважды, поэтому корректнее говорить, что тройная перегонка — самая узнаваемая черта ирландского стиля, но не обязательный признак каждого ирландского виски.

Бочки с виски.
Бочки с виски. Фото: istockphoto.com/ Ben_Pruchnie_Studio

Какая выдержка у ирландского и шотландского виски?

И шотландский, и ирландский виски должны выдерживаться минимум три года. Различаются требования к бочкам: шотландский скотч обязан созревать в дубовых бочках объёмом не более 700 литров, а ирландский требует выдержки в деревянных бочках, обычно дубовых, но не устанавливает такой жёсткий лимит по объёму и не настаивает исключительно на дубе.

Климат тоже влияет. В Шотландии он прохладный, влажный и ветреный, в Ирландии — более мягкий и влажный. Мягкий ирландский климат может ускорять взаимодействие спирта с бочкой, добавляя фруктовые и кремовые ноты.

Источники:
www.thedrinksbusiness.com
www.masterofmalt.com
scotch-whisky.org.uk

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КухняПродукты и напиткипроизводство алкоголявискикрепкий алкогольалкогольные напитки
Следующий материал
Поиск рецептов
Уровень сложности
Расширенные параметры поиска
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть