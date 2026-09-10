Цифровой щит мегаполиса: как уберечь подростков и пенсионеров от киберугроз

Как обезопасить свои персональные данные, защитить детей и людей старшего возраста от вовлечения в киберпреступность и какие меры предосторожности сегодня должны стать базовой цифровой гигиеной для каждого? Эти темы стали ключевыми на экспертном паблик-токе издательского дома «Аргументы и факты», прошедшем в рамках Международного технологического конгресса.

Дискуссия объединила экспертов в сфере безопасности, представителей медиа и IT-отрасли. Центральной темой встречи стала защита граждан от современных цифровых угроз, масштабы которых в условиях мегаполиса продолжают расти.

Международный технологический конгресс — ключевое событие в сфере технологического развития, организованное при поддержке Администрации Президента и Правительства РФ. Центральная тема — внедрение наукоемких технологий для нацпроектов и вывод отечественных продуктов на глобальные рынки. В повестке: автономные системы, робототехника, беспилотные авиасистемы, цифровые решения и безопасность КИИ. Участниками события стали 5000 делегатов из 40 стран.

По данным МВД России, в 2024 году в стране было зарегистрировано более 765 тысяч IT-преступлений — около 40% от общего массива всех зарегистрированных преступлений. На 146-миллионное население России это означает, что каждая 290-я попытка преступного посягательства в стране совершается в цифровой среде. Жертвами стали более полумиллиона человек, а ущерб превысил 210 миллиардов рублей. Однако 2025 год впервые за многие годы принёс перелом: число киберпреступлений сократилось почти на 12% — до 663 тысяч, а число потерпевших снизилось на 5,5%, до 534,5 тысячи человек. По итогам первых шести месяцев 2026 года позитивный тренд усилился: число IT-преступлений упало ещё на 30% — до 252,9 тысячи против 371,4 тысячи годом ранее. Тем не менее, как отмечают в МВД, структура рисков меняется: давление смещается на молодёжь, а каждая успешная атака наносит всё больший ущерб.

Модератор дискуссии, бренд-директор ИД «Аргументы и факты» Елена Мулланурова задала тон встрече, приведя тревожные статистические данные, которые легли в основу создания концепции масштабного просветительского проекта «АиФ» «Не попасть в сеть».

Елена Мулланурова. Фото: Анна Зиновьева

— В 2025 году каждое пятое киберпреступление в России было совершено людьми младше 18 лет, — подчеркнула Елена Мулланурова. — Часто этот путь начинается с любопытства, желания быть частью нового сообщества и неосознанности последствий. Подростки не всегда понимают, что им грозит. В прошлом году жертвами IT-преступлений в стране стали более 13 тысяч детей — это выше показателей 2024 года. В категории людей старшего возраста число преступлений снижается благодаря массивной информационно-просветительской кампании. Но подростки в силу закрытости, желания самоутвердиться и легких денег становятся максимально уязвимыми. Просветительская кампания для молодежи должна стать второй волной, которую мы запускаем. Межведомственный проект «Не попасть в сеть», созданный «АиФ» при поддержке Института развития интернета, направлен именно на работу с подростками.

Фото: Анна Зиновьева

Статистика МВД подтверждает тревогу спикера. В 2025 году почти каждое третье преступление (30,4%), совершённое несовершеннолетними, было связано с применением информационно-телекоммуникационных технологий — это 8,8 тысячи случаев, что на 14,1% больше, чем годом ранее. По данным Минпросвещения РФ, за три года подростковая киберпреступность выросла почти вдвое: с 4,8 тысячи случаев в 2022 году до более чем 8 тысяч в 2025-м. При этом несовершеннолетние не только совершают преступления, но и становятся жертвами: в 2025 году число пострадавших детей выросло почти вдвое по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель практически не менялся. По данным ГК «Солар» и «Михайлов и партнёры. Аналитика», 81% детей и подростков за последний год сталкивался с мошенническими действиями в Сети, а 56% получали звонки якобы от сотрудников банков.

— По данным МВД, за первые семь месяцев 2026 года число киберпреступлений в России снизилось ещё на 30% — это первый в истории устойчивый тренд на снижение, — подчеркнула Елена Мулланурова. — Но, если посмотреть на структуру, мы видим тревожную картину: почти каждое третье преступление, совершённое подростками, связано с IT-технологиями. За три года подростковая киберпреступность выросла вдвое — с 4,8 тысячи случаев в 2022 году до 8,8 тысячи в 2025-м. При этом 81% детей и подростков лично сталкивался с мошенническими действиями в Сети. Цифровая грамотность старшего поколения растёт — пенсионеры стали реже попадаться на уловки, число пострадавших среди них снизилось почти на 17%. Но подростки сегодня — это новая линия фронта, и просвещение здесь должно стать системным.

Масштаб общественного беспокойства подтверждают данные ВЦИОМ. Согласно аналитическому обзору центра «Цифровая среда без риска: возможно ли это?», опубликованному в сентябре 2025 года, 57% интернет-пользователей не уверены, что способны защитить свои устройства от онлайн-угроз. Наиболее уязвимыми себя чувствуют пенсионеры — 70% из них сомневаются в собственной кибербезопасности. При этом 97% пользователей предпринимают те или иные защитные меры: чаще всего отказываются пересылать пароли (72%) и хранить данные банковских карт в компьютере (71%). Однако каждый пятый (20%) не знает, что такое дипфейк, а четверть (25%) не сможет его распознать. По данным ВЦИОМ от марта 2025 года, 34% россиян опасаются интернет-зависимости у детей, 32% — мошенничества в сети, 25% — вовлечения подростков в незаконную деятельность.

Обновлённый «Индекс цифрофобий» ВЦИОМ, представленный в марте 2026 года, показал, что цифровые страхи россиян носят устойчивый характер: интегральный индекс составил 21 пункт. На первом месте — страх утечки персональных данных (47 пунктов), далее идут фейковые новости (39 пунктов) и зависимость от стабильной работы интернета (35 пунктов). При этом более половины россиян (53%) уже заметили снижение количества мошеннических звонков, а 92% считают маркировку входящих вызовов полезной мерой. Особенно значимо улучшение среди граждан старше 60 лет — две трети из них отмечают снижение кибермошеннической активности.

Фото: ru.freepik.com

Положительная динамика в категории граждан старшего возраста — один из немногих обнадёживающих трендов. В 2024 году каждый четвёртый потерпевший от дистанционных посягательств был пенсионером — более 40 тысяч человек преклонного возраста стали жертвами киберпреступников только за первые месяцы года. В 2025 году число потерпевших пенсионеров снизилось почти на 17,4%, что эксперты связывают как с техническими мерами (закон «Антифрод», блокировки, самозапрет на кредиты, которым воспользовались уже более 30 миллионов раз), так и с адресной просветительской работой. По данным Security Vision, 82% пенсионеров удаляют подозрительные СМС о «выплатах» и «подарках», а 52% регулярно обсуждают онлайн-угрозы с близкими. Президент России Владимир Путин в марте 2026 года на заседании коллегии МВД подтвердил: число киберпреступлений против пенсионеров сократилось. Однако, как предупреждают эксперты, более сложные многоэтапные схемы по-прежнему представляют серьёзную угрозу для старшего поколения.

Особое внимание участников привлекло выступление полковника полиции, заместителя начальника УБК ГУ МВД России по г. Москве Ольги Козыревой, которая детально разобрала самые уязвимые места современной кибербезопасности — от манипуляций с детьми до хищения доступов к ключевым государственным сервисам.

Ольга Козырева. Фото: Анна Зиновьева

Эксперт обратила особое внимание на универсальную проблему для всех возрастов — безопасность персональных данных и защиту учетных записей на портале «Госуслуги».

— Все, я думаю, сталкивались со взломом Госуслуг через коды. Человек всегда раскрывает код по разным причинам. Спрашивают для входа в игры, для доставки цветов либо почты. Ни в коем случае, когда вам присылают код, не диктуйте его незнакомым лицам, — отметила Ольга Козырева.

Отдельное предупреждение прозвучало в адрес телефонных мошенников, использующих авторитет силовых ведомств.

Фото: Анна Зиновьева

— Если вам звонят и представляются сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками ФСБ, Министерства обороны — ни в коем случае не ведитесь на эти провокации. Сотрудник органов внутренних дел (я отвечу конкретно за себя), если и позвонит, то пригласит в подразделение для дачи объяснений. По-другому сотрудник себя вести не будет. Через мессенджеры сотрудник звонить не будет, — заверила эксперт.

В качестве практического руководства к действию она назвала конкретные шаги, которые сегодня может предпринять каждый гражданин для финансовой и имущественной безопасности.

Фото: Анна Зиновьева

— У нас есть четкие решения и меры. Можно поставить запрет на оформление сделок с недвижимостью. У вас должна стоять блокировка на микрозаймы и на оформление кредитов. Недавно появился запрет на оформление сим-карт. Надеюсь, наши зрители будут прислушиваться к советам, — призвала спикер.

В завершение своего выступления эксперт продемонстрировала участникам паблик-тока профилактический видеоролик, наглядно иллюстрирующий схемы работы злоумышленников.

Важным акцентом дискуссии стала трансформация роли самой молодежи — от пассивных объектов защиты к активным лидерам цифровой безопасности. Об этом рассказала представитель Института молодежного цифрового омбудсмена Яна Терентьева:

Яна Терентьева. Фото: Анна Зиновьева

— Мы привыкли смотреть на молодежь как на уязвимую группу и жертв киберпреступников. Однако сегодня молодые люди становятся полноценными субъектами цифрового пространства — они создают проекты, сообщества и свои правила, — отметила Яна Терентьева. — За пять лет наша Школа интернет-безопасности выросла в Школу лидерства в цифровой отрасли. Наша задача — готовить лидеров, которые понимают риски технологий, но ставят во главу угла человеческий потенциал и ценности: ответственность, открытость и сопричастность. Мы работаем по принципу «молодежь для молодежи». Более тысячи наших выпускников несут эти смыслы в IT-компанию и организации, а с этого года сами становятся наставниками и экспертами для ровесников и детей, комплексно улучшая киберсреду.

Технологический контекст проблемы раскрыл глава Союза русских программистов Павел Буриличев, отметивший масштаб вызовов, стоящих перед отечественной IT-индустрией.

Павел Буриличев. Фото: Анна Зиновьева

— Сегодня скорость появления новых киберугроз опережает классические методы защиты, — отметил Павел Буриличев. — Нам нужны не просто защитные барьеры, а принципиально новая архитектура доверия в цифровой среде. Технологии должны развиваться так, чтобы защищать пользователя «по умолчанию», минимизируя человеческий фактор и уязвимость перед лицом профессиональных мошенников.

Прошедшая дискуссия «АиФ» на площадке МТК наглядно показала: технологии мошенничества и киберугроз эволюционируют ежедневно, но главным рубежом обороны по-прежнему остается человек. Ключевой вывод встречи прост — в Сети нет места излишней доверчивости и спешке. Своевременное обновление программного обеспечения, гигиена цифрового следа и здравый скептицизм к «заманчивым» предложениям — вот тот необходимый минимум, который эксперты рекомендуют внедрить в свою жизнь уже сегодня.

Фото: Анна Зиновьева

О проекте «Не попасть в сеть»

Межведомственный просветительский проект «Не попасть в сеть», созданный издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и в партнёрстве со Следственным департаментом МВД России, направлен на обучение подростков и молодёжи 17–24 лет навыкам цифровой гигиены. Проект раскрывает схемы, по которым злоумышленники — в том числе подготовленные структуры из других стран — ведут охоту на молодых людей в интернете: вербовка в закрытые сообщества, дропперство, шантаж через цифровой след, вовлечение в противоправную деятельность. На сайте проекта stopmoshenniki.aif.ru представлены разборы реальных угроз, видеоистории подростков, столкнувшихся с преступными схемами, экспертные интервью, подкасты и профилактические видеоролики. Экспертами проекта выступили создатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов и другие специалисты. Как отметил генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, проект учит молодых людей обнаруживать токсичный контент, даже если он формально не запрещён, и вовремя выходить из опасных ситуаций. В дальнейшем проект дополнится документальным фильмом о преступных схемах модераторов деструктивных ресурсов.