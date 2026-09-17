«Я приду». 8 октября в российский прокат выходит фильм о связи поколений

8 октября 2026 года в широкий российский прокат выходит полнометражный художественный фильм «Я приду» режиссёра Булата Сабитова — трогательная семейная приключенческая история о близких, взрослении и связи поколений.

Бабушка перестала отвечать на письма. Для Тимофея, шестнадцатилетнего воспитанника спецшколы, это не просто тревожный звоночек, а сигнал, что что-то пошло не так. С человеком, который был рядом, когда больше никого не было. И мальчишка бежит. Не от чего-то — к чему-то. Через всю страну.

По дороге к нему прибивается восьмилетний Малёк. Почему — выяснится в фильме, и это одна из тех находок, ради которых стоит досидеть до титров. Но главное не в этом. Главное — в том, что два подростка, один из которых едва перестал быть ребёнком, а второй им ещё является, проходят путь, на котором учатся самому сложному: отвечать за того, кто слабее.

Фильм Булата Сабитова «Я приду» (12+) — это картина, которая успела обойти более двадцати фестивалей в шести странах, получить удостоверение национального фильма и войти в «Пушкинскую карту». Внушительный послужной список для артхаусного фестивального проекта, а для дебютного полнометражного семейного кино почти невероятный.

Фото: Пресс-служба фильма «Я приду»

Съемочная группа акцентирует внимание на том, что картина добрая и ориентирована на семейный поход в кинотеатр, поскольку показывает, как искренние отношения, поддержка близких и связь поколений помогают человеку преодолевать жизненные трудности и сохранять веру в добро.

Психолог, который знал, о чём пишет

Фото: Пресс-служба фильма «Я приду»

Сценарий писал человек, который не выдумывал своих героев. Бывший психолог, работавший с трудными подростками, в том числе в детской колонии. Там он встретил мальчишку лет восьми — сложного, молчаливого, закрытого. Этот ребёнок не стал прототипом Тимофея в буквальном смысле, но стал зерном, из которого выросла вся история. И это чувствуется: герои говорят не языком сценарных диалогов, а так, как говорят подростки, которые умеют молчать.

Как баянист из «Привет, Андрей!» стал звездой кино

Фото: Пресс-служба фильма «Я приду»

Ивана Шуварова, сыгравшего Малька, нашли не на актёрском кастинге. Режиссёр наткнулся на его видео в соцсетях телешоу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Мальчик играет на баяне, поёт, читает стихи. Заметили — позвонили. И не прогадали: обаяние у этого ребёнка не бутафорское, а живое, и камера это видит.

Один настоящий удар

На площадке случилось то, чего не предусмотришь никаким сценарным планом. В сцене драки (а постановочные драки в кино хореографируются до миллиметра) актёр не рассчитал силу удара. И прописал партнёру по челюсти по-настоящему. Съёмочная группа замерла. Камера — нет. И именно этот дубль потом вошёл в фильм. Пострадавший, к слову, жив и, судя по всему, считает случившееся отличной байкой.

Казань за восемнадцать смен

Фото: Пресс-служба фильма «Я приду»

Весь фильм сняли в Казани и Республике Татарстан при поддержке регионального Министерства культуры. Восемнадцать смен — от интерьеров спецшколы до трассы и супермаркета. Никакой бутафорской России — обычная, повседневная, узнаваемая. В одной из главных ролей — народная артистка Республики Татарстан Нина Калаганова.

Двадцать фестивалей до проката

«Я приду» прошёл путь, которого у большинства российских прокатных фильмов просто не бывает. Более двадцати российских и международных кинофестивалей, показы в шести странах. Награды: «Лучший национальный фильм для детей» на «Алтын минбар», «Лучший художественный фильм» на Майкопском кинофестивале, «Лучший полнометражный фильм» на фестивале «Будь!» И совсем недавно — лучшее полнометражное полотно X юбилейного Феодосийского кинофестиваля.

Для многих в команде это дебютная полнометражная работа. Дебют, который на этапе подготовки и съёмок уже получил серьёзную поддержку, и не от маркетинговых отделов, а от тех, кто работает с молодёжью и понимает, о чём этот фильм.

Бабушки на большом экране

Фото: Пресс-служба фильма «Я приду»

Пожалуй, самое трогательное во всём проекте — акция, которая идёт параллельно прокату. Жители разных регионов загружают в мини-приложение фильма фотографии своих бабушек. Часть этих снимков попадёт в картину и появится на экране.

«Я приду» — это кино, которое не пытается быть глубоким на словах. Оно просто рассказывает историю мальчишки, который бежит к тому, кто его ждёт. А если не ждёт, тогда он бежит, чтобы понять почему. И в этом, кажется, есть что-то, что знакомо каждому из нас.

«Я приду», режиссёр Булат Сабитов, генеральный продюсер Денис Супрунов. 12+, 83 минуты. В прокате с 8 октября. ИД «Аргументы и факты» — информационный партнер премьеры.