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Юрист Стальнова рассказала, что должно насторожить при покупке дачи

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.
Покупка дачи — ответственный шаг, и даже привлекательный участок с уютным домом может скрывать подводные камни, способные обернуться длительными спорами и финансовыми потерями. Юрист Валерия Стальнова в эксклюзивном интервью для aif.ru обратила внимание на ряд критических моментов, которые должны сразу насторожить потенциального покупателя.
 
«Прежде всего, проверьте, проводилось ли межевание участка и внесены ли его границы в ЕГРН, — подчеркивает эксперт. — Если границы не установлены, новый собственник рискует столкнуться с неприятным сюрпризом: после уточнения площадь участка может заметно сократиться. Более того, покупатель вправе настаивать, чтобы продавец провёл межевание и согласовал границы с соседями ещё до подписания договора — это не избыточное требование, а элементарная защита своих интересов».
 
По словам юриста, тревожным сигналом служит и несоответствие положения забора данным публичной кадастровой карты: если ограждение смещено относительно юридической границы или частично заходит на соседний участок, это почти гарантированно предвещает земельные конфликты.
 
Не менее важно оценить расположение построек относительно границ: по нормативам расстояние от сарая до соседнего участка должно составлять не менее 1 метра, а от жилого дома до забора — не менее 3 метров.
 
При этом факт регистрации дома не отменяет необходимости соблюдать строительные нормы: даже оформленная по всем правилам постройка, возведенная с нарушением отступов, может стать основанием для предписаний и судебных разбирательств.
 
Ранее адвокат Альберт Ануфриев дал совет, как строить на даче, чтобы не снесли.
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Дачаэксклюзивпокупка дачи
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