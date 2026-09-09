Когда осенью сажать чеснок?

«Самое главное в посадке чеснока — выбрать правильное время. Но лучше позже, чем раньше, потому что если посадить чеснок слишком рано, то из-за высокой температуры он быстро тронется в рост, и до морозов на грядке появятся зелёные ростки — зимой они, скорее всего, вымерзнут. При слишком поздней посадке зубчики, наоборот, не успеют укорениться и могут в течение зимы погибнуть», — отметил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор Ставропольского ботанического сада Владимир Кожевников.

Подходящее время — когда температура установилась на отметке около 10 градусов. До наступления заморозков должно пройти не менее 2—3недель. По мнению эксперта, в средней полосе России это период со второй половины сентября до первой половины октября. Для тёплого региона с мягким климатом подойдёт конец октября — начало ноября. Советы агронома. Как, когда и зачем обрывать стрелки у чеснока Подробнее

«Высаживать чеснок хорошо после того, как пройдут обильные дожди, так как почва при посадке должна быть хорошо увлажнена. Если погода подвела и даже в октябре земля осталась сухой, перед посадкой чеснока обязательно нужно её хорошо полить, чтобы зубчики, помещённые во влажную почву, сразу дали корни и начали образовывать корневую систему. А засыпать сверху можно и сухой землёй», — пояснил Владимир Кожевников.